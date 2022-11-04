THK'den yapılan açıklamaya göre, THK Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, Milli Kütüphane'de gerçekleştirilen çalıştayda kurumun faaliyetlerini anlattı.

THK bünyesinde farklı amaçlarla kullanılan uçak, helikopter, planör ve balon olmak üzere 108 hava aracı bulunduğunu belirten Kaya, THK Genel Sekreterlik ve Direktörlük kadrolarının iptal edilerek şubelerde sadeleşme yapıldığını bildirdi. Kaya, "305 personel azaltması yapılmıştır. Ambulans helikopterlerin bakım işlemi Isparta'dan Ankara'ya alınarak yönetim, operasyon ve lojistik giderlerde verimlilik ve tasarruf sağlanmıştır. THK Teknik AŞ'nin acil nakit ihtiyacı Halk Bankasından 1,5 milyon lira kredi kullanılarak giderilmiş ve kredi geri ödemesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Kaya, sıcak hava balonu operasyonları kapsamında eskimiş 20 kişilik 4 balonun reklam, sponsorluk ve iş karşılığı 28 kişilik olanlarla yenilendiğini, kuruma ait havaalanlarının daha modern ve güvenilir hale getirilmesi için çalışmalar ve iş birliği protokolleri yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının orman yangınlarıyla havadan mücadele ihalesine iş ortaklığı olarak katılım sağlandığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"50 helikopterlik kısmın ihalesi kazanılarak operasyonlar icra edilmektedir. 2020 yılında 2 adet ve 2021 yılında 3 adet Beriev BE-200 Rus uçağı iş ortaklığı yoluyla kiralanmak suretiyle havadan yangın söndürülmüştür. Ayrıca THK Gökçen İktisadi İşletme olarak 16 yangın söndürme helikopteri ile 2021 yılında Orman Genel Müdürlüğüne hizmet sunulmuştur."