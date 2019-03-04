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Polonya ordusuna 49,8 milyar dolarlık modernizasyon harcaması yapılacağı açıklandı

Polonya Milli Savunma Bakanı Błaszczak, Polonya ordusununun yeni teknik modernizasyon planını açıkladı. Plana göre Polonya ordusuna 2026 yılına kadar 49,8 milyar dolarlık modernizasyon harcaması yapılacak.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Polonya Milli Savunma Bakanı Mariusz Błaszczak, Polonya ordusunu 2026 yılına kadar beşinci nesil savaş uçakları, İHA'lar, saldırı helikopterleri, kısa menzilli roketler, denizaltılar ve denizaltı siber güvenlikleri ile donatacaklarını söyledi.
 
İmzalanan HARPIA modernizasyon planında en dikkat çekici alımların, 32 adet beşinci nesil savaş uçakları alımı, Narew programı kapsamında insansız hava araçları ile savaşmak için uçaksavar, kısa menzilli roket setlerinin satın alınması, Kruk programı kapsamında saldırı helikopterlerinin satın alınması ve Orka programı kapsamında denizaltıların satın alınması olduğu belirtildi.
 
Bunun Polonya ordusunun teknik modernizasyon planı yol haritası olduğunu söyleyen Błaszczak, “Polonya silahlı kuvvetlerinin kalkınmasının temelini oluşturan belge budur. Tüm modern ekipmanlar Polonya ordusunun yeni birimi olan dördüncü bölümüne yönlendirilecek." açıklamasında bulundu.
 
Ayrıca modernizasyon planında Polonya Silahlı Kuvvetleri teçhizatı için Polonya savunma sanayii tarafından geliştirilen ve üretilen evrensel modüler paletli şasiye dayalı yeni bir savaş aracı tanıtımı olacağı da belirtildi.

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