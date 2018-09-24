550 bin kişi teknolojiye koştu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen ve TürkMedya’nın da sponsorları arasında bulunduğu Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, son gününde de heyecanlı anlara sahne oldu. 20 Eylül’de başlayan ve dün sona eren Teknofest, ilklerin festivali olarak tarihe geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 4 gün boyunca düzenlenen festivali 550 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Festivalin gelecek sene yapılacağı yere değinen Uysal, “Üçüncü Havalimanı henüz açılmadı, açılmak üzere. Seneye de Atatürk Havalimanı buraya taşınacağı için orada yapmak imkanımız var” dedi.

BAKAN SOYLU YÖNETTİ

Festivale katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Bayraktar SİHA’yı komuta merkezinden yönetti. Bakan Soylu, Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti.

Teknoloji yarışmalarının gerçekleştirildiği çadırları ziyaret eden Soylu, öğrencilerle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu, “Herkes geleceğe ait hem hayallerini hem ümitlerini hem de yapabileceklerini ortaya koyuyor. Onlar farklı şeylerle uğraşırken, biz bugün bunlarla uğraşıyoruz. Eskiden tam tersiydi. Dünya farklı şeylerle uğraşırken, biz kendi içimizdeki kaoslarla uğraşıyorduk. Şimdi iş tersine döndü” dedi. Bir gazetecinin yabancı ülkelerdeki teknolojileri kastederek ‘eskiden paramızla dahi vermiyorlardı’ sözü üzerine Soylu, “Bazen gene aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar ama bu bizim lehimize. Neden lehimize? Gençlerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi , üreticilerimizi daha fazla kamçılıyor. Biz, bize vermedikleri zaman bazen daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü milli, yerli üretimimizi çok daha iyi noktalara çıkarıyoruz. Kötü komşu ev sahibi yaptırır, bizi de ev sahibi yaptırıyorlar sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.

Milli SİHA ‘selfie’ çekti

Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA), festivaldeki gösterisiyle ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirdi. Bayraktar TB2, 35 dakikalık bir uçuş yaptı. Çok daha yüksek irtifalarda görev yapmasına rağmen etkinliğe özel olarak 2 bin 100 feet yükseklikte uçuş yapan Bayraktar TB2, yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneğiyle festival alanını görüntüledi. İHA’dan alınan görüntüler anlık olarak alandaki dev ekrana yansıtıldı ve adeta alandakilerin “selfie’leri” çekildi. Yurt içinde ve dışında 70 bin uçuş saatine ulaştığı anons edilen Bayraktar TB2’nin gösteri uçuşu sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yer kontrol istasyonunda pilotlardan ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar’dan bilgi aldı.