550 bin kişi teknolojiye koştu
‘Ayakları Yere Basmayan İlk Festival’ sloganıyla başlayan TEKNOFEST, 4 günde 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı. Kapanış gününde uçuş yapan ilk milli SİHA Bayraktar TB2’Yİ katılımcılar hayranlıkla izledi.
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen ve TürkMedya’nın da sponsorları arasında bulunduğu Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, son gününde de heyecanlı anlara sahne oldu. 20 Eylül’de başlayan ve dün sona eren Teknofest, ilklerin festivali olarak tarihe geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Yeni Havalimanı’nda 4 gün boyunca düzenlenen festivali 550 bine yakın kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Festivalin gelecek sene yapılacağı yere değinen Uysal, “Üçüncü Havalimanı henüz açılmadı, açılmak üzere. Seneye de Atatürk Havalimanı buraya taşınacağı için orada yapmak imkanımız var” dedi.
BAKAN SOYLU YÖNETTİ
Festivale katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte Bayraktar SİHA’yı komuta merkezinden yönetti. Bakan Soylu, Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ile festival alanı üzerinde uçarak görüntü çekti.
Teknoloji yarışmalarının gerçekleştirildiği çadırları ziyaret eden Soylu, öğrencilerle bir araya geldi. İçişleri Bakanı Soylu, “Herkes geleceğe ait hem hayallerini hem ümitlerini hem de yapabileceklerini ortaya koyuyor. Onlar farklı şeylerle uğraşırken, biz bugün bunlarla uğraşıyoruz. Eskiden tam tersiydi. Dünya farklı şeylerle uğraşırken, biz kendi içimizdeki kaoslarla uğraşıyorduk. Şimdi iş tersine döndü” dedi. Bir gazetecinin yabancı ülkelerdeki teknolojileri kastederek ‘eskiden paramızla dahi vermiyorlardı’ sözü üzerine Soylu, “Bazen gene aynı şeyleri yapmaya çalışıyorlar ama bu bizim lehimize. Neden lehimize? Gençlerimizi, öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi , üreticilerimizi daha fazla kamçılıyor. Biz, bize vermedikleri zaman bazen daha çok mutlu oluyoruz. Çünkü milli, yerli üretimimizi çok daha iyi noktalara çıkarıyoruz. Kötü komşu ev sahibi yaptırır, bizi de ev sahibi yaptırıyorlar sağ olsunlar” ifadelerini kullandı.
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