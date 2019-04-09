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6 buçuk saatlik uzay yürüyüşü başarıyla tamamladı

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar, istasyon için gerekli bakımı 6 buçuk saatte başarıyla tamamladılar.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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NASA astronotu Anne McClain ve Kanadalı David Saint-Jacques, yürüyüş sırasında istasyonun dışında batarya değişimi ve kablosuz iletişim kapsamını artırmak için gerekli görevi başarıyla tamamladılar.
 
Astronotlar, geçtiğimiz hafta yerleştirilen 6 lityum-iyon bataryadan birinin çalışmaması üzerine iki eski nikel-hidrojen bataryayı yeniden istasyonun dışına taktılar.
 
BİR AY İÇİNDE 3 UZAY YÜRÜYÜŞÜ
 
22 Mart Cuma günü yapılan uzay yürüyüşünde astronotlar Nick Hague ve Anne McClain, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) güneş panelindeki nikel-hidrojen pillerini daha yeni ve daha güçlü olan lityum-iyon pillerle değiştirmeye başlamıştı.
 
29 Mart'ta yapılan uzay yürüyüşünde ise astronotlar Nick Hague ve Christina Koch, batarya değişimi çalışmalarını devam ettirmişlerdi. Mart ayının başında ilk kez uzaya giden kadın astronot Christina Koch, bu operasyon ile ilk defa uzay yürüyüşüne çıkmış oldu.
 
ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?
 
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ), İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.
 
UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.
 
Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı'dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

Kıyafetinin etiketini kesme bahanesiyle aldığı bıçakla öldürdü

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