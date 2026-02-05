6G ve ötesinde stratejik hamle: Türkiye HABTEK ile sahada

Türkiye'nin yeni nesil kablosuz haberleşme teknolojilerine yönelik çalışmaları kapsamında geliştirilen "6G ve Ötesi Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HABTEK)", İstanbul Medipol Üniversitesi ev sahipliğinde tanıtıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenen ve İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi iş birliğinde yürütülen proje, Türkiye'nin 6G ve ötesi haberleşme teknolojilerinde araştırma, geliştirme ve iş birliği kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Tanıtım etkinliğinde projenin amaçları, öncelikli çalışma alanları ve paydaş yapısı kamuoyuyla paylaşıldı.

ŞAHİN: 6G'DE YÖN VEREN ÜLKELERDEN BİRİ OLMAK İSTİYORUZ

Etkinliğin açış konuşmasını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü ve Kümelenme Daire Başkanı Canan Ünlü Şahin, HABTEK'in Türkiye'nin teknoloji politikaları açısından stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Haberleşme teknolojilerinin artık yalnızca bir altyapı alanı olarak görülmediğini belirten Şahin, bu alanın ekonomik ve teknolojik bağımsızlıkla doğrudan ilişkili bir yetkinlik alanına dönüştüğünü ifade etti.

Kümelenme modelinin bu süreçte kritik bir rol üstlendiğine dikkat çeken Şahin, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak temel yaklaşımımız, 6G yarışında takip eden değil, yön veren ülkelerden biri olmaktır." dedi. Şahin, bu alanda geliştirilecek her teknolojinin Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi olma hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı.

REKTÖR GÜNTÜRK: TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK, TOPLUMSAL REFAHIN TEMELİDİR

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk, teknolojik bağımsızlığın ülkelerin refah seviyesiyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. 6G ve Ötesi Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesinin bu yaklaşımın somut bir çıktısı olduğunu ifade eden Güntürk, üniversite olarak araştırmadan ticarileşmeye uzanan geniş bir ekosistemi desteklediklerini söyledi.

"Ülkelerin bağımsızlığı teknolojik bağımsızlıktan geçer. Bu bağımsızlık, inovasyonu besleyerek toplumun gelir seviyesine ve refahına doğrudan katkı sağlar." diyen Güntürk, haberleşme teknolojilerinin yapay zekâ, otonom sistemler ve akıllı cihazlarla birlikte gelecekte daha da merkezi bir rol üstleneceğine dikkat çekti.

PROF. ARSLAN: HABERLEŞME, GELECEĞİN TASARIMIDIR

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Kümelenme Koordinatörü Prof. Dr. Hüseyin Arslan, haberleşme teknolojilerinin günümüzde yalnızca ticari bir alan olmadığını, ülkelerin stratejik kapasitesini doğrudan belirleyen temel unsurlardan biri hâline geldiğini vurguladı. Haberleşmenin ekonomi, savunma, eğitim ve sağlık başta olmak üzere pek çok sektörün gelişiminde merkezi bir rol oynadığını belirten Arslan, dijitalleşme çağında bu altyapıların aynı zamanda siber güvenliğin en kritik ve kırılgan alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Ülkelerin rekabet gücü, stratejik bağımsızlığı ve dijital egemenliğinin doğrudan haberleşme altyapılarına bağlı olduğunu ifade eden Arslan, modern çatışmaların dahi bu altyapılar üzerinden şekillendiğini belirtti. Bu nedenle haberleşmenin bir sektör değil, ülke kapasitesi olarak ele alınması gerektiğini söyleyen Arslan, "Haberleşme bir maliyet değil, stratejik bir yatırımdır; hatta bir teknoloji olmanın ötesinde, geleceğin tasarımıdır." dedi.

Türkiye'de nitelikli insan kaynağının yurt dışına yönelmesinin temel nedeninin maddi imkânlardan çok güçlü bir ekosistemin eksikliği olduğuna işaret eden Arslan, "Herkes 'para için gidiyorlar' diyor ama asıl mesele bu değil. Asıl sıkıntımız, sürdürülebilir bir ekosistemin yeterince güçlü olmaması." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE 6G'DE AKTİF BİR AKTÖR"

6G ve ötesi haberleşme teknolojilerinin yalnızca teknik bir dönüşüm değil, uzun vadeli bir insan kaynağı ve standart geliştirme süreci olduğuna dikkat çeken Arslan, bu alandaki çalışmaların kısa süreli projelerle sınırlanamayacağını vurguladı. Kümelenmenin mevcut yapılara alternatif bir yapı olmadığını, aksine bu yapıları desteklemeyi amaçladığını belirten Arslan, "Bu yapı, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesine (HTK) alternatif değildir; HTK'daki insan gücü ve altyapı ihtiyaçlarını desteklemeyi hedeflemektedir." dedi.

Ortak altyapılar ve açık laboratuvarlar aracılığıyla üniversiteler ile sanayi arasında kalıcı bir iş birliği zemini oluşturulmasının amaçlandığını aktaran Arslan, Türkiye'nin 6G sürecine artık yalnızca izleyici olarak değil, aktif katkı sunan bir aktör olarak dâhil olduğunu söyledi. Standart geliştirme toplantılarına katkı dokümanları ve patentlerle katılım sağlandığını belirten Arslan, "Artık 6G toplantılarına dinlemek için değil, katkı sunmak için gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

6G'nin yalnızca bir haberleşme teknolojisi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Arslan, yapay zekâ, algılama, güvenlik ve çok katmanlı ağ yapılarının entegre edildiği bu yeni nesil teknolojilerin tarım, sağlık ve sanayi gibi pek çok alanda dönüşüm yaratacağını dile getirdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe; İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Öztürk ve Prof. Dr. Yasemin Yüksel Durmaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Abdurrahman Çetin, HABTEK Yönetim Kurulu Üyeleri Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Dr. Yusuf Bora Kartal, Turkcell Ağ Güvencesi ve Ar-Ge Direktörü Özcan Dimez, TÜBİTAK BİLGEM Merkez Başkanı Doç. Dr. Ali Görçin, ULAK Haberleşme Ar-Ge ve Teknoloji Yönetim Direktörü Dr. Erdem Demircioğlu, Vestel Elektronik Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Yılmazlar ile Türk Telekom Ağ Mimarisi ve Servis Yönetim Direktörü Dr. Mehmet Özdem başta olmak üzere sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

TÜRKİYE'NİN 6G VİZYONU: KÜMELENME MODELİYLE GÜÇLENEN YERLİ EKOSİSTEM

"6G ve Ötesi Haberleşme Sistemleri Kümelenmesi" projesi, Türkiye'nin yeni nesil haberleşme teknolojilerinde rekabet gücünü artırmak ve yerli 6G ekosistemini güçlendirmek amacıyla İstanbul Medipol Üniversitesi yürütücülüğünde hayata geçirildi. Prof. Dr. Hüseyin Arslan liderliğinde geliştirilen ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Kümelenme Destek Programı kapsamında desteklenen proje; akademi, sanayi ve araştırma kuruluşları arasında sürdürülebilir iş birlikleri kurmayı hedefliyor.

Beş yıl süreyle yürütülmesi planlanan proje kapsamında, İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde ileri seviye 6G Ar-Ge laboratuvar altyapısının kurulması ve bu altyapının prototip geliştirme, deneysel testler ve sanayi odaklı uygulamalara açık şekilde yapılandırılması öngörülüyor. Kümelenme; haberleşme güvenliği, yapay zekâ destekli sistemler, patent ve fikri mülkiyet çalışmaları ile uluslararası standart geliştirme süreçlerine katkı sunarak Türkiye'nin uzun vadeli teknolojik kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.