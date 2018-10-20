7 yıl sürecek Merkür yolculuğu başladı
Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Japon Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ortaklığındaki BepiColombo misyonu kapsamında Ariane 5 roketi bu gece sabaha karşı Fransa Guyanası'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uzay sondası 7 yıl sürecek Merkür yolculuğuna başladı.
- star.com.tr
İkiz uzay sondası ismini ünlü İtalyan bilim insanı Realdo (Colmbo) ve takma adından (Bepi) alıyor. Araçlardan biri Merkür’e inerken diğeri yörüngeden fotoğraf çekerek gözlem yapacak.
Yaklaşık 1,6 milyar avro bütçeli misyon, hem Merkür gezegeni hakkında detaylı bilgiler edinmeyi hem de güneş sistemi hakkında dünyadan yapılan gözlemlerle elde edilemeyen verileri sağlamayı amaçlıyor.
Öte yandan, güneşe yakınlığı nedeniyle Merkür'e uzay aracı göndermenin çok zor olduğunu kaydeden uzay bilimciler, BepiColombo misyonunun en zor projelerden biri olduğuna dikkati çekiyor.
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