Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan basın açıklamasında, “Test programında uzun süreli bir uçuş süresi olan Okhotnik, ilk resmi uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçuş Moskova saati ile 12:20'de yapıldı ve 20 dakikadan fazla sürdü. Operatör tarafından uçan hava aracı, 600 metre yükseklikte, havaalanının etrafında birkaç daire çizdi ve ardından başarıyla indi.” denildi.

Rusya'nın 2012 yılından bu yana geliştirme çalışmalarını sürdürdüğü insansız muharebe hava aracı (UCAV) Okhotnik-B (Avcı) yaklaşık 7 yıldır sır gibi saklanıyordu. Bu yılın başında insansız hava aracının ilk görüntüleri ortaya çıkmıştı.