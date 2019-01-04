İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4151
  • 6,1803
  • 225.415
  • 88.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

9 bin kilometre menzilli balistik füze başarıyla test edildi

Pentagon, Çin'in 2020'li yıllarda inşa etmeyi planladığı Type 096 nükleer balistik denizaltısının 24 adet JL-3 denizaltından fırlatılan balistik füze (SLBM) ateşleyebileceğini açıkladı. SLBM'lerin 9 bin kilometre menzilli olması bekleniyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin donanması, nükleer balistik denizaltılarında kullanacağı balistik füze JL-3'ü geçen ayın sonlarında Bohai Körfezi'nde test etti. Yeni füze, yaklaşık 9 bin km uçuş menziline sahip olup, Amerikan Trident II ve Rus Bulava denizaltından fırlatılan balistik füzelerden (12 bin km) daha az bir menzile sahip. Ancak bu başarılı uçuş testi füzenin bir önceki versiyonu olan JL-2'nin 7 bin km uçuş menziline sahip olması göz önüne alındığında önemli bir ilerleme kat ettiği anlamına geliyor.
 
Pekin merkezli askeri uzman Li Jie, “Çin'in kara merkezli kıtalararası balistik füzelerinin (ICBM) 12 bin km'lik uçuş menzili var ve bir saat içinde ABD anakarasındaki herhangi bir hedefi potansiyel olarak vurabilir. Çin JL-3'ün uçuş kapasitesini artırabilirse, bu kendisine askeri, diplomatik ve ekonomik konularda pazarlık gücü kazandıracak. JL-3 tam uçuş menziline ulaştığında bu yeteneklere önemli bir destek verilecek." dedi.
 
"Çin'in yeni nesil nükleer enerjili denizaltıları, bu balistik füzeleri bu dört yıl içinde fırlatma kabiliyetine sahip olabilir." diyen Hong Kong merkezli askeri uzman Song Zhongping ise, "Çin bunları sadece nükleer caydırıcılık kabiliyetini göstermek için yapıyor. Pekin, binlerce pahalı nükleer savaş başlığı geliştirerek ABD ve Rusya ile nükleer silahlanma yarışına katılmayacak.” diye konuştu.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröre karşı derin işbirliği

Teröre karşı derin işbirliği

İstanbul'da dev gemi alev alev yandı

İstanbul'da dev gemi alev alev yandı

FETÖ operasyonu: 35 astsubaya gözaltı

FETÖ operasyonu: 35 astsubaya gözaltı

Birçok ilimizi şaha kaldıracak proje için düğmeye basıldı

Birçok ilimizi şaha kaldıracak proje için düğmeye basıldı

Almanya’daki iPhone satışları durduruldu

Almanya’daki iPhone satışları durduruldu

Ülkedeki protestolar sonrası Sudan'dan İsrail'e teklif

Ülkedeki protestolar sonrası Sudan'dan İsrail'e teklif

Valilik: 8-10 terörist roketatarlarla saldırdı

Valilik: 8-10 terörist roketatarlarla saldırdı

ABD'den Arap, İsrail itirafı: Bir araya getirdik

ABD'den Arap, İsrail itirafı: Bir araya getirdik
 

POPÜLER HABERLER

İguananın oyuncakla inanılmaz kapışması

İguananın oyuncakla inanılmaz kapışması

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Hassas Güdüm Kiti TSK'ya teslim edildi (Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları)

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

Çinli Amiral: Güney Çin denizinde ABD'nin uçak gemisi taşıyıcısını batırabiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA