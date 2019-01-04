9 bin kilometre menzilli balistik füze başarıyla test edildi

Çin donanması, nükleer balistik denizaltılarında kullanacağı balistik füze JL-3'ü geçen ayın sonlarında Bohai Körfezi'nde test etti. Yeni füze, yaklaşık 9 bin km uçuş menziline sahip olup, Amerikan Trident II ve Rus Bulava denizaltından fırlatılan balistik füzelerden (12 bin km) daha az bir menzile sahip. Ancak bu başarılı uçuş testi füzenin bir önceki versiyonu olan JL-2'nin 7 bin km uçuş menziline sahip olması göz önüne alındığında önemli bir ilerleme kat ettiği anlamına geliyor.

Pekin merkezli askeri uzman Li Jie, “Çin'in kara merkezli kıtalararası balistik füzelerinin (ICBM) 12 bin km'lik uçuş menzili var ve bir saat içinde ABD anakarasındaki herhangi bir hedefi potansiyel olarak vurabilir. Çin JL-3'ün uçuş kapasitesini artırabilirse, bu kendisine askeri, diplomatik ve ekonomik konularda pazarlık gücü kazandıracak. JL-3 tam uçuş menziline ulaştığında bu yeteneklere önemli bir destek verilecek." dedi.

"Çin'in yeni nesil nükleer enerjili denizaltıları, bu balistik füzeleri bu dört yıl içinde fırlatma kabiliyetine sahip olabilir." diyen Hong Kong merkezli askeri uzman Song Zhongping ise, "Çin bunları sadece nükleer caydırıcılık kabiliyetini göstermek için yapıyor. Pekin, binlerce pahalı nükleer savaş başlığı geliştirerek ABD ve Rusya ile nükleer silahlanma yarışına katılmayacak.” diye konuştu.