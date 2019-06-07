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AB, 8 süper bilgisayar merkezi kuracak

Avrupa Birliği (AB), araştırma, sanayi ve işletmeleri desteklemek için 2020 yılı sonuna kadar 8 farklı ülkede süper bilgisayar merkezleri kurulacağını bildirdi.

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AB Komisyonu, 8 üye ülkede süper bilgisayar merkezlerinin kurulacağını açıkladı.

Buna göre, 2020 yılı sonuna kadar Bulgaristan'ın Sofya, Çekya'nın Ostrava, Finlandiya'nın Kajaani, İtalya'nın Bolonya, Portekiz'in Mihno, Slovenya'nın Maribor, İspanya'nın Barselona şehirleri ile Lüksemburg'un Bissen kasabasına süper bilgisayar merkezleri kurulacak.

AB fonlarıyla birlikte toplam 840 milyon avro mali kaynak sağlanacak süper bilgisayar merkezlerinde ilaç, tasarım, biyomühendislik, hava durumu tahmini ve iklim değişikliği gibi alanlarda çalışmalar yapılacak.

Mevcut durumda AB üyesi ülkelerde dünyanın en gelişmiş yüksek hızlı bilgisayarları olmazken, bu alanda öncülük Çin ve ABD'de bulunuyor. AB üyesi ülkelerin bilim insanları süper bilgisayar işlemleri için dış ülkelere yöneliyor.

Süper bilgisayar, özellikle bilimsel araştırmalar, deneyler ve karmaşık hesaplamalarda kullanılıyor.

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