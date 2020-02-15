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Bilim-Teknoloji

ABD, Çin'li 5G tedarikçilerine karşı alternatif ürünleri test ediyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, 'Müttefik ve ABD teknoloji şirketlerini, alternatif 5G ürünleri geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bu ürünleri de askeri üslerimizde test etmeye başladık.' dedi.

15 Şubat 2020 Cumartesi17:34 - Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 17:34

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Washington'un ABD ve müttefik ülkelerdeki teknoloji şirketleriyle, Çin’li 5G tedarikçilerine alternatif ürünler geliştirmek için çalıştığını ve bunların ABD askeri üslerinde test edildiğini söyledi.

Esper, Almanya'da devam eden 56'ncı Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında, dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin’in diğer ülkeler pahasına “agresif” ekonomik ve askeri politikalar yürüttüğünü savundu.

5G teknolojisinin önemine işaret eden ve Çinli Huawei şirketini NATO için tehdit olarak nitelendiren Esper, "Müttefik ve ABD teknoloji şirketlerini, alternatif 5G ürünleri geliştirmeye teşvik ediyoruz. Bu ürünleri de askeri üslerimizde test etmeye başladık." ifadelerini kullandı.

Esper, ABD’nin ve müttefiklerinin kendi güvenli 5G ağlarını geliştirmesinin, devlet tarafından büyük ölçüde sübvanse edilen Çinli sağlayıcılarla ortaklık kurmaktan daha kazançlı olacağını vurguladı.

Esper'den "Huawei şirketini 5G ağlarının dışında tutması" çağrısı

Çin’in, Devlet Başkanı Şi Cinping liderliğinde daha iddialı ekonomik politikalar geliştirerek, daha agresif bir askeri duruş sergilediğini kaydeden Esper, “Uluslararası toplum olarak, Çin'in uzun zamandır devam eden uluslararası kurallara dayalı düzeni manipüle etmesinin getirdiği zorluklara karşı uyanmamız önemli.” değerlendirmesinde bulundu.

Esper, Avrupalı müttefiklerine Huawei şirketini 5G ağlarının dışında tutması yönünde çağrıda bulunarak, “Tehdidi anlamazsak ve buna karşı bir şey yapmazsak, onlar (Huawei) tarihin en başarılı askeri ittifakı olan NATO’yu tehlikeye sokabilir.” dedi.

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