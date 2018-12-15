ABD Donanma Sekreteri: Çinli hackerlar, ABD donanmasına ait sırların bir kısmını çaldı

ABD Donanması Sekreteri Richard Spencer World Street Journal'a verdiği röpotajda, "kritik bilgileri çalma girişimlerinin hem ciddiyet hem de sofistike olarak arttığını" söyledi. Sekreter, "Çinli hackerların donanma için gemi ve silah teknolojileri üreten savunma şirketlerinden, askeri sırları çalmak amacıyla hedef alınması nedeniyle hizmet sektörünün siber güvenlik zayıflıklarını tekrar gözden geçiriyoruz" diyor.

Geçtiğimiz Hazıran ayında Çinli hackerların ABD donanmasına ait, yeni geliştirilen bir denizaltının 614 gb büyüklüğündeki teknik sır kapsamındaki verileri çaldığı ortaya çıkmıştı.

Çinli hackerların ABD Donanması savunma şirketleri ve taşeron şirketlerinin geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca birçok veriyi çaldıkları ve bunun karşısında ABD'li savunma şirketlerinin ağlarını güvence altına alamadığı hatta bazı küçük şirketlerin kaynaklarını güvence altına almalarının zorunlu olmadığı da raporda ortaya çıktı

Spencer, “Bu saldırıların niteliğini ve hayati askeri bilgilerin daha fazla kaybını nasıl önleyeceğimizi tam olarak anlayabilmek için kararlı davranmalıyız” diye sözlerine ekliyor.

Bu olayın detayları ise ABD donanmasındaki güvenlik açıklarının ne kadar ağır olduğunu ortaya çıkardı zira soruşturma sonunda Çinli hacker’ların tam 18 ay boyunca şirket sunucularına hiç bir engel olmaksızın ulaştığını ve tüm yazışmaları okuduklarını, tüm belgeleri kopyaladıklarını, şirketin tüm faliyetlerini engelsizce takip ettiklerini ortaya çıkardı.

Çin'in bu saldırılarının sadece ABD Donanması yönelik olmadığı belirten ABD Hint-Pasifik Komutanlığı Başkanı Philip Davidson, Nisan ayında Senato Silahlı Hizmetler Komitesine verdiği demeçte, Pekin'in “her alandaki teknolojiyi çaldığını ve bunu kendi yararına kullanmaya çalıştığını” söyledi.

"F-35'in verileriyle kendi 5. nesil savaş uçaklarını geliştiriyorlar"

Çin'in, diğer uçakların yanı sıra F-22 ve F-35'teki önemli miktarda verinin çalınmasını kolaylaştıran çoklu siber güvenlik ihlallerinin arkasında olduğuna inanılıyor. Bu bilginin, Çin'in yeni beşinci nesil gizli savaş uçağının gelişiminde rol oynadığı düşünülüyor.

Diğer bir deyişle, Çin hükumeti, ABD donanmasının en önemli silahları hakkında her türlü sır bilgiye sahip ve 18 ay boyunca da bu bilgileri sürekli güncellemişler.