ABD, Japonya'ya dev füze satışını onaylandı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya tahmini maliyeti 2 buçuk milyar dolar tutarında AEGIS balistik füze savunma sisteminin satılmasını onayladı ve Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA) salı günü bu olası satışı Kongre'ye bildiren gerekli sertifikayı verdi.

AEGIS Sistemi, savaş gemileri üzerlerinden veya kara konuşlu bataryalardan fırlatılabilen, SPY-1 radarları ile SM-3 füzelerinden müteşekkil orta yol balistik füze savunma sistemidir.

JAPONYA'NIN YÜKLÜ BİR SİPARİŞ LİSTESİ BULUNUYOR

Japonya Hükümeti iki AEGIS füze savunma sisteminin yanı sıra, iki Çok Görevli Sinyal İşlemcisi (MMSP) ve iki Komuta ve Kontrol İşlemcisi (C2P) satın almak istiyor. Ayrıca, radyo navigasyon cihazları, deniz mühimmatı, iki dost veya düşman (IFF) Sistemleri, denizcilikte kullanılan Küresel Komuta ve Kontrol Sistemi (GCCS-M) donanımı ve iki Ataletsel Gezinme Sistemi (INS), mühendislik ve lojistik destek hizmetleri, kurulum destek malzemesi, eğitim, altı dikey fırlatma sistemi başlatıcısı modülü muhafazaları, iletişim ekipmanı ilgili yedek parçalar, lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurları için inşaat hizmetlerini bu sözleşme ile edinecek.

Uzmanlar konu ile ilgili olarak, “Hali hazırda envanterinde AEGIS bulunan Japonya, bu satışın onaylanması ile birlikte giderek daha gelişen balistik füze tehditlerine karşı gelişmiş, katmanlı bir savunma sistemi oluşturacaktır.” yorumunda bulundu.

Aegis Silah Sistemi ve Çok Görevli Sinyal İşlemcilerinin ana yüklenicisi Lockheed Martin, Komut ve Kontrol İşlemcisi Yenilemesi ise General Dynamics tarafından sağlanacak.