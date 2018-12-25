ABD, ilk parti LRASM füzesini teslim aldı

İlk olarak ABD Hava Kuvvetleri’ne teslim edilen LRASM sistemleri ,gelecek yıldan itibaren ABD Donanması’na da teslim edilmeye başlanacak.

Hava Kuvvetleri, füzeleri B-1B stratejik bombardıman uçaklarında kullanacak. Bir B-1B Lancer, dahili silah yuvasında 24 adet füze taşıyabiliyor. Donanma ise füzeleri F/A-18 E/F Super Hornet uçaklarıyla birlikte kullanacak.

C4Defence'da yer alan habere göre, Lockheed Martin üretimi AGM-158 JASSM füzesi üzerinden geliştirilen LRASM, 560 kilometre etkili menzile sahip. Bin 100 kilogram ağırlığındaki füze, radarda düşük iz bırakacak yapıda geliştirildi. Ses altı süratlerde seyreden ve 450 kilogram parça tesirli harp başlığı ile donatılan füze, çok modlu sensör, silah veri linki, karıştırmaya dayanımlı GPS gibi alt bileşenlere sahip.