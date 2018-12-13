ABD İsrail’in Hırvatistan’a 12 adet uçağın satışını gerçekleştirebilmesi için gereken onayı vermedi

Hırvat Basını’nda yayınlanan bir haberde ABD Başkanı Donald Trump’ın uçaklarda yapılan yükseltme çalışmalarından rahatsız olduğu belirtildi.

ABD Hırvatistan ABD Büyükelçiliği, konu hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, Hırvatistan’ın hava kuvvetlerini yenileme çalışmasının gönülden desteklediği ve NATO müttefiki ülkelerle çalışabilirliğinin artırılmasının gerekliliği vurgulandı.

İsrail ve Hırvatistan satış için yürütülen ortak çalışmalar ise devam ediyor. Çalışmalar neticesinde teknik şartlarda anlaşma sağlanırsa satış için gereken onayın çıkabileceği konuşuluyor.

ABD, daha önce sattığı silahların üçüncü bir ülke tedariki için kendi iznini şart koşuyor. Satışın kullanıcıdan üçüncü ülkeye gerçekleşebilmesi için ABD’den satış izni alınması gerekiyor.

(C4Defence)