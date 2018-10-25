ABD Kara Kuvvetleri, 70 kilometreye topçu atışı için yürüttüğü programın sona yaklaştığını açıkladı

ABD, modernizasyon programı kapsamında önceliğini uzun menzilli yüksek hassasiyetli atışlara veriyor. Bu doğrultuda geliştirilen yeni bir roket destekli mühimmat (Rocket Assisted Projectile) ile Yuma Test Alanı’nda 62 kilometre menzile erişen bir atış gerçekleştirildi. Öncüllerine göre daha yüksek itiş saplayan roket motoru ile donatılan mühimmatın 70 kilometre azami menzile erişebilmesi için çalışmalar yürütülüyor.

Menzil uzatma çalışmaları kapsamında sadece mühimmatlar üzerine Ar-Ge faaliyetleri yürütülmüyor. Mühimmatların yanı sıra atışı gerçekleştirecek araçların da modernize edileceği açıklandı. Bu kapsamda mevcut donanımında 39 kalibrelik bir 155 mm top bulunan M109 obüsleri, daha iyi atış kontrol sistemleri ve 58 kalibrelik bir namlu ile donatılacak ve M109A8 olarak adlandırılacak. M109 obüsleri, 30 kilometrelik menzile atış gerçekleştirebiliyor.

(C4Defence)