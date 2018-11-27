ABD medyası Rusya’nın yeni anti-denizaltı silahını konuşuyor

Paket'in her bir bileşeninin, sistemin tamamını değiştirmeye gerek kalmadan yenilenebilecek şekilde geliştirildiği belirtilen yazıda, sistemin sonar dışında, termal özgüdüm başlıklarına sahip anti-denizaltı ve anti-torpido füzeleriyle donatılan rampayla donatıldığı ifade edildi. Anti-denizaltı ve anti-torpido füzelerinin boyutunun neredeyse aynı olduğundan sayılarının kolayca ayarlanabildiğini yazan NI, anti denizaltı füzelerinin 10 bin, anti torpido füzelerininki ise 800 metre menzile sahip olduğu kaydedildi.

'ANTİ-DENİZALTI VE ANTİ-TORPİDO KORUMAYI BİRLEŞTİREN BAŞKA HİÇBİR SİSTEM YOK'

Çok yönlü olması ve saldırı-savunma yeteneklerinin Paket'i eşsiz yaptığını vurgulayan dergi, "Dünyada, aynı zamanda anti denizaltı ve anti torpido korumayı birleştirebilecek başka hiçbir sistem yok" dedi. Paket'e özellikleri açısından en yakın silahın, ABD yapımı SSTD gemileri torpidolara karşı koruma sistemi ile Hindistan'a ait Mareech anti torpido olduğu sistemi olduğu, ancak her ikisinin de anti denizaltı korumaya sahip olmadığı vurgulandı.

Paket'lerin ‘Stereguşiy' ailesinden 5 gemide kullanıldığını, geri kalan 8 geminin de donatılmasının an meselesi olduğunu aktaran dergi, Rusya'nın gelecekte bu sistemi ihraç edebileceğinin altını çizdi.