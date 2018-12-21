ABD ordusu, düşman denizaltılarını tespit etmek için bakterileri kullanmak istiyor

Birleşik Devletler Donanma Araştırma Laboratuvarı tarafından desteklenen çalışma, deniz bakterilerinin yapısını değiştirmek için genetik modifikasyonu kullanmayı ve böylece belirli maddelere tepki vermeyi amaçlamakta. Bunlar belirli metalleri, insan DNA'sını, yakıt egzozlarını ve daha fazlasını içerebilir. Bu tepkimeler bakterileri, elektronlardan vazgeçirmek için tetikleyebilir, bu da ABD'ye ait sudaki dronlar tarafından izlenebilecek ve toplanabilecek bir değişiklik. Proje, henüz bir araştırma girişimi, ancak bu teknoloji çok uzak değil bir yıl içerisinde konsept tasarımı oluşturulabilir.

Amerika Birleşik Devletleri Ordusu Araştırma Laboratuarı'nın biyomateryal ekibine başkanlık eden Dimitra Stratis-Cullum, “Sentetik biyolojiyi laboratuvardan sahaya taşımak istiyoruz” dedi.

Stratis-Cullum, belirli bir malzemenin varlığı tespit edilirse, renk değişimini tetikleyebilen “üniforma içine gömülmüş” bir sensör olarak işlev görebileceğini ileri sürmekte. Şu anda ekibin organizmaları daha çok yönlü hale getirmek için üzerinde çalışıldığını bildiriliyor.

Proje, ABD ordusunun Ordu, Donanma ve Hava Kuvvetleri bölümlerinde gerçekleşen 45 milyon dolarlık girişimin sadece bir parçası. “Askeri Ortamlar İçin Sentetik Biyoloji Bilim ve Teknoloji Öncelikleri Programının Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Araştırma” bu proje ordunun yeni nesil genetik araçlar oluşturmasını hedefliyor