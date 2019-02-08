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ABD ordusu, İsrail’den Demir Kubbe satın almayı planlıyor

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, İsrail'den sınırlı sayıda 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi satın alınacağını açıkladı.

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ABD'li Albay Patrick R. Seiber, "ABD Kara Kuvvetleri, geçici Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyeti için kısa dönemli ihtiyaçları karşılamak üzere sınırlı sayıda Demir Kubbe silah sistemleri alma niyetini duyurdu" dedi.
 
Demir Kubbe'nin 2011'den beri İsrail Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldığına ve muharebe etkinliğinin ispatlanmış olduğuna dikkati çeken Albay Seiber, ABD Kara Kuvvetlerinin, bu silah sistemlerini kullanırken uzun dönemli Dolaylı Atışa Karşı Koruma Kabiliyetleri için çeşitli seçenekleri değerlendireceğini belirtti.
 
Şark'ul Avsat'ın haberine göre alınacak Demir Kubbe sistemlerinin sayısı ve maliyetleri konusunda detay vermeyen Seiber, "Demir Kubbe, çok çeşitli dolaylı atış ve hava tehditlerine karşı ülke dışında konuşlu Amerikan askerlerini korumak üzere değerlendirilecek ve denenecek" dedi.
 
Avigdor Lieberman’ın istifasından sonra Savunma Bakanlığı görevini yürüten İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın İsrail ile ABD arasındaki ittifakın kanıtı olduğuna dikkat çekti.

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