ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli uzay uçağı X-37B, yörüngede yaklaşık iki yıl iki ay geçirdikten sonra nihayet Dünya'ya geri döndü. X-37B'nin uzaydaki görevleriyle ilgili detayları gizli tutuyor. Uçağın görevi konusunda bugüne kadar hiçbir detay verilmedi.

Yapılan tek bir açıklama var onda da biraz yüzeysel ifadeler kullanılmış: "X-37B görevinde iki farklı amacımız var; Amerika'nın uzaydaki geleceği için tekrar kullanılabilir teknolojiler geliştirmek ve uzayda daha sonra Dünya'ya getirip inceleyebileceğimiz bazı deneyler gerçekleştirmek."

X-37B'nin şimdiye kadar beş farklı uzay görevine çıktığı belirtiliyor. SpaceNews'te yer alan ifadelere göre uçağın yörüngede geçirdiği toplam süre 2865 güne ulaşmış durumda. X-37B'nin bugün sona eren görevi aynı zamanda uzayda en uzun süre kaldığı görevdi. Hava Kuvvetleri, bir önceki X-37B heyetinin 718 gün sürdüğünü ve 2017 yılında indiğini açıkladı.

Hava Kuvvetleri sekreteri Barbara Barrett, "X-37B, yeniden kullanılabilir bir uzay uçağının önemini göstermeye devam ediyor." Dedi. "Her başarılı görev milletimizin uzay yeteneklerini geliştiriyor." dedi