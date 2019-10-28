ABD ordusunun 'çok gizli' uzay aracı, Dünya'ya döndü
Pentagon'un gizli X-37B uzay uçağı,780 günlük rekor bir uçuşun ardından Florida'ya indi.
ABD Hava Kuvvetleri'nin gizli uzay uçağı X-37B, yörüngede yaklaşık iki yıl iki ay geçirdikten sonra nihayet Dünya'ya geri döndü. X-37B'nin uzaydaki görevleriyle ilgili detayları gizli tutuyor. Uçağın görevi konusunda bugüne kadar hiçbir detay verilmedi.
Yapılan tek bir açıklama var onda da biraz yüzeysel ifadeler kullanılmış: "X-37B görevinde iki farklı amacımız var; Amerika'nın uzaydaki geleceği için tekrar kullanılabilir teknolojiler geliştirmek ve uzayda daha sonra Dünya'ya getirip inceleyebileceğimiz bazı deneyler gerçekleştirmek."
X-37B'nin şimdiye kadar beş farklı uzay görevine çıktığı belirtiliyor. SpaceNews'te yer alan ifadelere göre uçağın yörüngede geçirdiği toplam süre 2865 güne ulaşmış durumda. X-37B'nin bugün sona eren görevi aynı zamanda uzayda en uzun süre kaldığı görevdi. Hava Kuvvetleri, bir önceki X-37B heyetinin 718 gün sürdüğünü ve 2017 yılında indiğini açıkladı.
Hava Kuvvetleri sekreteri Barbara Barrett, "X-37B, yeniden kullanılabilir bir uzay uçağının önemini göstermeye devam ediyor." Dedi. "Her başarılı görev milletimizin uzay yeteneklerini geliştiriyor." dedi
Uzay teknolojilerine giderek daha fazla bağımlı olan Pentagon, kısa süre önce ABD Uzay Komutanlığı'nı yarattı. Uzay gücü projesinin uygulamaya konulabilmesi için ABD Kongresi'nin onayından geçmesi beklemiyor
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