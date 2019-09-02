28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8133
  • 6,3781
  • 283.868
  • 98504.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD, Rus askeri casus uydusunun esrarengiz manevralar yaptığını açıkladı

ABD, Rusya’nın askeri uzay aracı Kosmos-2521’in, 2019’un başından bu yana birçok yeni esrarengiz manevra yaptığını belirtti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığı (NORAD), dünyanın hemen dışında bulunan ve gizemli bir Rus uydusu olan Kosmos-2521’in, 2019’un başından bu yana birçok yeni manevra yaptığını açıkladı.
 
ABD Devlet Bakanlığı, konu ile ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, “Bu uydunun davranışları normal uydu davranışlarına benzemiyor.” ifadelerini kullanmıştı.
 
ABD Silahlanma Kontrolü Müsteşarı Yleem D.S.Poblete, geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler’de yaptığı açıklamada, “Bu uydunun ne olduğunu bilmiyoruz ve doğrulamak için de hiçbir yöntemimiz yok. Rusların bu uyduya yönelik hedefleri belirsiz ve bu çok can sıkıcı bir gelişme.” şeklinde konuşmuştu.
 
Onlarca kilometrelik yörüngesel manevra yapabilen Kosmos-2521 uydusu, 23 Haziran 2017’de Plesetsk Uzay Üssü’nden fırlatıldı. Uydu, Ekim 2017’den itibaren uzayda düzenli manevralar yapmaya başladı.

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık duyurdu: Bitlis'te PKK'ya ağır darbe

Bakanlık duyurdu: Bitlis'te PKK'ya ağır darbe

ABD uçakları, Rusya'yı gözetleyecek

ABD uçakları, Rusya'yı gözetleyecek

2 bin 500 yıllık mezarı patlatmışlar!

2 bin 500 yıllık mezarı patlatmışlar!

Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti: e-devlet'ten incelenebiliyor

Türkiye'de deprem tehlike durumu değişti: e-devlet'ten incelenebiliyor

İP Denizli il yönetimi istifa etti

İP Denizli il yönetimi istifa etti

İsrail ordusu 'Ölü ve yaralımız yok' dedi ama... Görüntüler ortaya çıktı

İsrail ordusu 'Ölü ve yaralımız yok' dedi ama... Görüntüler ortaya çıktı

Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

Yargıtay Başkanı’ndan Avrupa’ya sert tepki: Değersiz bir kağıt parçası

Böylesi görülmedi! Maymun, yavru kediyi rehin aldı

Böylesi görülmedi! Maymun, yavru kediyi rehin aldı
 

POPÜLER HABERLER

Markette kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dakikalarca devam etmiş

Markette kadına şiddetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Dakikalarca devam etmiş

Meghan Markle oyunculuğa geri mi dönüyor?

Meghan Markle oyunculuğa geri mi dönüyor?

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Gününüze güzellik katacak sevimli hayvanlar

Gününüze güzellik katacak sevimli hayvanlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019