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'ABD Rusya ile mücadele için robotik gemilerle deniz filosu kuracak'

Washington merkezli askeri analiz dergisi The National Interest (NI), ABD Deniz Kuvvetleri’nin robotik gemilerle donanmada yer alan gemilerin sayısını arttırmayı planladığını yazdı.

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ABD Deniz Kuvvetleri'nin robotik gemilerle donanmada yer alan gemilerin sayısını arttırmayı planladığını belirten NI, donanma komutanlarının, şu anda yüzlerce bahriyelinin görev yaptığı büyük Amerikan gemilerinin Rus ve Çin füzeleri için korunmasız olmasından endişelendikleri kaydedildi.
 
Washington'un 10 büyük insansız gemi ve 9 büyük robotik denizaltı satın almak için yaklaşık 4 milyar dolar harcama niyetinde olduğu belirtilen haberde, aynı zamanda Silahlı Kuvvetler'in bu yıl tamamlanması gereken yapılanması değerlendirildikten sonra bu rakamın önemli ölçüde artabileceğine dikkat çekildi.
 
NI'ye konuşan Tuğamiral Randy Crites, yeni robotik gemilerin ‘hem saptama, hem de saldırı işlevlerini' yerine getireceklerini belirtti. Crites, araçların ebat olarak daha küçük ve daha bağımsız olacaklarını, aynı zamanda fiyatlarının daha düşük olacağını kaydetti.
 
ABD'nin tüm bunların yanında insansız gemi ve denizaltı filosunun komuta merkezi görevini yerine getirecek olan yeni bir fırkateyn geliştirdiği ifade edilen haberde, 2020 yılının askeri bütçesin içinde toplam sayısı 20 olarak düşünülen bu fırkateynlerin ilkinin inşası için 1.3 milyar dolar ayrılacağı vurgulandı.

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