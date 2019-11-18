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ABD, Rusya'ya astronotlarını uzaya taşıdığı için 3,9 milyar dolar ödedi

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıması ve geri getirmesi için için Rusya'ya 3.9 milyar dolarlık ödeme yaptı.

  • TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş
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NASA'nın resmi internet sitesinde Perşembe günü yayımlanan raporda, NASA, Temmuz 2011'den bu yana astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıması ve geri getirmesi için için Rusya'ya 3.9 milyar dolarlık ödeme yaptığı açıklandı.
 
Raporda yer alan bilgiye göre, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos) 2011 yılından bu yana Soyuz uzay kargo aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonuna 239 astronot taşıdı.
 
Raporda, "NASA, mürettebat ve kargo taşımacılığı ödemeleri de dahil olmak üzere, ISS'yi işletmek için yıllık 3 ila 4 milyar dolar harcıyor. Genel olarak NASA, 2006 ve 2020 yılları arasında tamamlanan 70 planlı ve planlanan görev için 55.4 milyon dolarlık bir ortalama maliyet ödedi, fiyatlar her tur gezi için yaklaşık 21.3 milyon ila 86 milyon dolar arasında değişti." denildi.
 
ABD 9 YILDIR KENDİ TOPRAKLARINDAN ASTRONOT GÖNDEREMİYOR
 
NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyor.
 
 ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU NEDİR?
 
Uluslararası Uzay İstasyonu (UUİ, İngilizce: International Space Station (ISS)), alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş bir uzay üssü, başka bir tabirle üzerinde yaşanabilen yapay bir uydudur. Bir araya getirilen modüllerin birleştirilmesiyle inşa edilmiş olan istasyonun ilk kısmı 1998 yılında fırlatılmıştır. İstasyonun yapısı temel olarak basınçlı modüller, destekleyici dış iskelet ve güneş panellerinden meydana gelmektedir. Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydudur. Uygun saatlerde yeryüzünden bakıldığında çıplak gözle görülebilmektedir.
 
UUİ, deneyler için uzay ortamı ve düşük yerçekimi ortamı sağlayan bir laboratuvar merkezidir. Mürettebatın biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi, meteoroloji ve daha birçok dalda deneyler yapmasına olanak verir. İstasyon ayrıca Ay ve Mars görevlerinde kullanılması planlanan ekipman ve sistemlerin, kullanım öncesi uzayda test edilmeleri için çok uygun bir ortam sağlar.
 
Uluslararası Uzay İstasyonu programı, beş katılımcı uzay kuruluşu tarafından oluşturulmuş ortak bir projedir, bu kuruluşlar ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı’dır. İstasyonun mülkiyet ve kullanım hakları hükümetler arası antlaşmalar ve sözleşmelerle belirlenmiştir. İstasyon, Rus Yörünge Bölümü ve Amerika Birleşik Devletleri Yörünge Bölümü olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. İstasyonun yörünge yüksekliği 330 km. ilâ 435 km. arasında değişmektedir. İstasyon zamanla azalan irtifasını artırmak için Zvezda modülünün motorlarını veya ziyaretçi uzay araçlarını kullanır. Bir günde Dünya çevresinde 15,5 tur atar.

Yerli imkanlarla üretildi: Çin görüntülerini yayınladı

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