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ABD Savunma İstihbarat Servisi Çin raporu yayınladı

ABD Savunma İstihbarat Servisi (Defense Intelligence Agency) Çin ordusunun temel kapasitesi ve gücü ile ilgili bir rapor yayınladı. Hayalet uçaklardan biri Xian-20 adıyla sRockwell B-1 Lancer bombardıman uçağı ile benzer olduğu ikinci tasarımın ise JH-XX adıyla Lockheed Martin F-35 ile benzer özellikler taşıdığı bilgileri yer alıyor

  • DHA
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Raporda, Çin´in iki hayalet uçak programları üzerinde nasıl çalıştığı vurgulandı.
 
Savunma İstihbarat Servisi´nin internet sitesindeki rapor özetinde, Çin´in hem bölgesel hem küresel hedeflerine yönelik orta ve uzun menzilli hayalet uçaklar üzerinde çalıştığı ifade edildi.
 
Bu hayalet uçaklardan birinin Xian-20 adıyla ses hızının altında Rockwell B-1 Lancer bombardıman uçağı ile benzerlik taşıdığı ikinci tasarımın ise JH-XX adıyla Lockheed Martin F-35 ile benzer özellikler taşıdığı bilgileri yer alıyor
 
Bu aşamada İstihbarat Servisi´nin hayalet uçaklar üzerinde çok sınırlı bilgiye sahip olduğu da aktarıldı.
 
Geçtiğimiz günlerde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Çin´in bazı askeri alanlarda dünyanın en iyi savunma teknolojilerine sahip olduğunu ve dünyaya önderlik ettiğini açıklamıştı.
 
İstihbarat Servisi, bu raporuyla da Çin ordu gücünün modernleştirilmesiyle artık küresel alanda yok sayılamayacağı da göstererek kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeyi amaçlıyor.
 

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