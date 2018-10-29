ABD, SM-3 Blok IIA engelleme testini başarıyla gerçekleştirdi
ABD Füze Savunma Ajansı (MDA) ve ABD Donanması USS John Finn (DDG-113) firkateyninden başarıyla bir SM-3 Blok IIA füze ile bir orta menzilli balistik füzeyi (uzayda) başarıyla durdurdu. Deneme Hawaii'nin batı sahilinde gerçekleşti.
SM-3 Blok IIA’yı ABD ve Japonya işbirliği ile geliştiriyor ve AEGIS Balistik Füze Savunma sisteminin bir parçası olarak faaliyet görülüyor.
26 Ekim 2018'de, hedef füze Kauai, Hawaii'deki Pacifik Füze Ateşleme Tesisi'nden fırlatıldı. USS John Finn (DDG-113), hedef füzeyi Aegis Baseline 9.C2 silah sistemini kullanarak AN / SPY-1 radarında tespit etti ve izledi. Hedefi takibe aldıktan ve takip ettikten sonra, gemi hedefe müdahale eden SM-3 Blok IIA güdümlü bir füzeyi ateşledi.
Major milestone — SM-3 interceptor completes second successful intercept flight test: https://t.co/WAxZZb9wTs (Video: Missile Defense Agency) pic.twitter.com/SEjwYty7OE— Raytheon (@Raytheon) 27 Ekim 2018
Geçmişteki üç denemeden biri başarılı olmuş, biri başarısız olmuş, biri ise insan hatası nedeniyle imha edilmişti.
(C4Defence)
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