ABD, SM-3 Blok IIA engelleme testini başarıyla gerçekleştirdi

SM-3 Blok IIA’yı ABD ve Japonya işbirliği ile geliştiriyor ve AEGIS Balistik Füze Savunma sisteminin bir parçası olarak faaliyet görülüyor.

26 Ekim 2018'de, hedef füze Kauai, Hawaii'deki Pacifik Füze Ateşleme Tesisi'nden fırlatıldı. USS John Finn (DDG-113), hedef füzeyi Aegis Baseline 9.C2 silah sistemini kullanarak AN / SPY-1 radarında tespit etti ve izledi. Hedefi takibe aldıktan ve takip ettikten sonra, gemi hedefe müdahale eden SM-3 Blok IIA güdümlü bir füzeyi ateşledi.

Major milestone — SM-3 interceptor completes second successful intercept flight test: https://t.co/WAxZZb9wTs (Video: Missile Defense Agency) pic.twitter.com/SEjwYty7OE — Raytheon (@Raytheon) 27 Ekim 2018

Geçmişteki üç denemeden biri başarılı olmuş, biri başarısız olmuş, biri ise insan hatası nedeniyle imha edilmişti.

(C4Defence)