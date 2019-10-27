18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7798
  • 6,4214
  • 279.308
  • 100216
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

ABD Kongresi üyeleri, en hızlı büyüyen sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'un ABD için bir ulusal güvenlik tehdidi olduğunu söyleyerek, uygulamanın Çin hükümeti ile bağlantılarının araştırılması gerektiğini belirtti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Kongresi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri, video paylaşım platformu olan TikTok’un, istihbarat birimleri tarafından incelemeye alınmasının gerekli olduğunu belitti.
 
Webtekno'nun aktardığına göre Kongre üyeleri, bu tür uygulamalar kullanılarak Çin'in ABD vatandaşlarını takibe alıp alamayacağının araştırılmasını istiyor.
 
Pekin merkezli bir uygulama olan TikTok'tan yapılan açıklamalara göre platformda siyasi içerikli reklamlara izin verilmiyor. 2019'un ikinci çeyreğinde 177 milyon kişi tarafından indirilen uygulamanın büyüme hızı, bir önceki yıla göre yüzde 4 gerilemiş bulunuyor. Buna rağmen TikTok, dünyanın en çok indirilen uygulamaları sıralamasında Facebook'tan hemen sonra geliyor.
 
Sosyal medya araştırma şirketi olan Sensor Tower'ın verilerine göre TikTok'un ABD'de 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Bytedance, sadece Apple Store üzerinden 40 milyon dolar gelir elde etmişti. Çin'de kullanılamayan uygulama için Bytedance, Douyin adında alternatif bir uygulama oluşturdu.
 
Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton ve Demokrat Senatör Chuck Schumer, ABD vatandaşlarını etki altına almak isteyen ülkelerin bu tür uygulamalar yoluyla kullanıcılara ulaşabileceklerini, 'yalan haberler ve propagandalarla insanların fikirlerini değiştirebileceklerini' düşünüyor.
 
Sputnik'in haberine göre, ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Direktörvekili Joseph McGuire'a, ABD'li Senatörler tarafından bir mektup yazıldı. Mektupta ABD'li Senatörler "TikTok'u geliştiren firmanın merkezi Çin'de olduğu için, Çin Komünist Partisi'nin istihbarat alma girişimlerini desteklemeye zorlanabilir. Çin'deki firmaların bu tür talepleri geri çevirme şansı bulunmuyor. Bu durum ABD için bir ulusal güvenlik tehdididir" dedi.
 
Bunun üzerine TikTok bir açıklama yaptı. Açıklamada ise ABD'deki kullanıcıların tüm kişisel verilerinin ABD merkezli sunucularda saklandığı ve Singapur merkezli sunucularda yedeklendiği bildirildi.

Norveç´te PKK yandaşları içinde bebek bulunan araca saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

ABD, TikTok'u 'ulusal güvenlik tehdidi' ilan etti

Bağdadi operasyona Kayla Muller'in adı verildi

Bağdadi operasyona Kayla Muller'in adı verildi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Türkiye-Almaya arasında önemli Suriye görüşmesi

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Örgüte 'Pençe' darbesi! Etkisiz hale getirildiler

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

Kadın şehitler anısına suyun altındaki kağnıyı çekti

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

'İzmirli Rapunzel' dünya rekoru kırdı

Türkiye'nin en pahalı yalısı alıcısını bekliyor... İşte istenen fiyat

Türkiye'nin en pahalı yalısı alıcısını bekliyor... İşte istenen fiyat

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette

Dünyanın en büyük çamaşırhanesi! Tam 140 yıldır faaliyette
 

POPÜLER HABERLER

YPG/PKK´dan Tel Abyad´da hain tuzak! İmha edildi

YPG/PKK´dan Tel Abyad´da hain tuzak! İmha edildi

Dünyanın en büyüleyici 10 mağarası

Dünyanın en büyüleyici 10 mağarası

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

10 bin yıllık buğdaydan yapılıyor, yiyen bir daha sipariş veriyor

Paris'te Da Vinci çılgınlığı: İlk gün için 260 bin bilet satıldı

Paris'te Da Vinci çılgınlığı: İlk gün için 260 bin bilet satıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019