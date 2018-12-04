ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay aracı OSIRIS-REx'in gök taşı Bennu'ya indiğini duyurdu

Bennu'ya ulaşmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden OSIRIS-REx gök taşından bazı örnekler toplayacak.

NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, güneş sistemimiz ile ilgili detaylı verilere ışık tutması bekleniyor.

OSIRIS-REx'in Eylül 2023'te Dünya'ya dönmesi planlanıyor.