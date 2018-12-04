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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), uzay aracı OSIRIS-REx'in gök taşı Bennu'ya indiğini duyurdu

NASA'dan yapılan açıklamada, OSIRIS-REx'in 2 senelik yolculuğun ardından 500 metre çapındaki Bennu'ya ulaştığını bildirdi.

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Bennu'ya ulaşmak için 2 milyar kilometrelik mesafe kateden OSIRIS-REx gök taşından bazı örnekler toplayacak.
 
NASA'nın uzay aracının toplayacağı örneklerin, güneş sistemimiz ile ilgili detaylı verilere ışık tutması bekleniyor.
 
OSIRIS-REx'in Eylül 2023'te Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

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