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ABD uzaya casus uydu gönderiyor: Canlı yayın

ABD, kullanım amacı gizli tutulan, ABD Ulusal Keşif Ofisi için geliştirilen gizli casus uydu NROL-71'i, Delta 4 Heavy roketi ile yörüngesine gönderecek.

  • Gökhan Ertaş / star.com.tr
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NROL-71 uydusu, bu gece sabaha karşı 04:30'da (TSİ)  California'da bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssünden, United Launch Alliance (ULA)'ın Delta IV Heavy roketiyle yörüngesine gönderilecek.
 
NROL-71 uydusu, diger NROL uydu serilerinde olduğu gibi Birleşik Devletler casus uydularını kuran ve yöneten Ulusal Keşif Ofisi (NRO) tarafından işletilecek. Ayrıca uydunun planlanan faaliyetleri hakkında hiçbir ayrıntı açıklanmadı. NROL-71, 111 uydudan oluşması plananlan Birleşik Devletler casus uydu serisinin 49. fırlatılan uydusu olacak. Uyduların detaylı bir listesi için buraya tıklayabilirsiniz.
 
 
National Reconnaissance Office (NRO)
Ulusal Keşif Ofisi (NRO) ,NSA, CIA gibi kurumların gözlem (surveillance) uydularını üreten ve işleten Amerika Savunma Bakanlığı, CIA ve Hava Kuvvetlerine bağlı devlet kurumu.
 
Unitet Launch Alliance (ULA)
United Launch Alliance, ABD’nin uzay ve havacılık alanındaki iki büyük kuruluşu Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında kurulan bir havacılık ve uzay mühendisliği şirketidir. Şirket 1 Aralık 2006 tarihinde kurulmuş olup en büyük müşterileri NASA ve ABD Savunma Bakanlığı'dır.
 
Fırlatma işlemini canlı olarak buradan izleyebilrsiniz:
 
 
 

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