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ABD uzaya yeni casus uydusunu gönderdi

ABD, kullanım amacı gizli tutulan ve ABD Ulusal Keşif Ofisi için geliştirilen gizli casus uydu NROL-71'i, Delta IV Heavy roketi ile uzaydaki yörüngesine gönderdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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NROL-71 uydusu, cumartesi akşamı 22:00'de (TSİ) California'da bulunan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssünden, United Launch Alliance’ın (ULA) Delta IV Heavy roketiyle uzaydaki yörüngesine başarıyla gönderildi.
 
NROL-71 uydusu, diğer NROL uydu serilerinde olduğu gibi Birleşik Devletler casus uydularını kuran ve yöneten Ulusal Keşif Ofisi (NRO) tarafından işletilecek. Planlanan faaliyetleri hakkında hiçbir ayrıntı paylaşılmayan NROL-71, 111 uydudan oluşması planlanan Birleşik Devletler casus uydu serisinin 49. fırlatılan uydusu oldu.
 
National Reconnaissance Office (NRO)
 
Ulusal Keşif Ofisi, NSA ve CIA gibi kurumların gözlem (surveillance) uydularını üreten ve işleten Amerika Savunma Bakanlığı, CIA ve Hava Kuvvetlerine bağlı bir devlet kurumudur.
 
Unitet Launch Alliance (ULA)
 
United Launch Alliance, ABD’nin uzay ve havacılık alanındaki iki büyük kuruluşu Lockheed Martin ile Boeing ortaklığında kurulan bir havacılık ve uzay mühendisliği şirketidir. Şirket, 1 Aralık 2006 tarihinde kurulmuş olup en büyük müşterileri NASA ve ABD Savunma Bakanlığıdır.
 
5 ertelemeden sonra başarılı uçuş
 
İlk olarak 18 Aralık 2018’de fırlatılması planlanan NROL-71 uydusunu taşıyacak olan Delta IV roketi, kötü hava şartları nedeniyle 19 Aralık'a, ardından 28 ve 30 Aralık’a ve son olarak 6 Ocak 2019'a ertelenmişti. Yapılan bu ertelemelerin ardından Delta IV Heavy roketinin geliştiricisi United Launch Alliance (ULA) başarıyla uyduyu yörüngesine yerleştirerek 132'nci roketini göndermiş oldu.

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