ABD yeni nesil yapay zekanın sırlarını böceklerde saklayacak

(Alaattin AYHAN / gunes.com)

Yeni teknolojiler üretmek üzere çalışmalar yürüten ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı DARPA'nın son araştırması programı merak uyandırdı. Gelişmiş yapay zeka araçlarını çalıştırmak için gerekli işlem gücü ve donanımı en aza indirgemek için DARPA'nın böcekler üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Bilgi işlem sistemlerinin “uçan böceklerin” beyinleri kadar küçük ve verimli olması için MicroBRAIN programı adı verilen araştırmalar yapılıyor.

Daha az veriyle eğitilebilen ve daha az enerji ile çalıştırılabilen sistemlere yoğunlaşan program yeni bir yapay zeka modeli oluşturabilir.

Böceklerin beyinleri analiz edilererek, dünyayı en az bilgi ile nasıl dolaştığı ortaya çıkarılacak. Ayrıca araştırmacıların, bu çalışmalar sonucunda mantıklı düşünme yeteneğine sahip yapay zeka sistemlerinin nasıl inşa edildiğini anlamalarına yardımcı olması hedefleniyor.

Proje, DARPA'nın “üçüncü dalga” yapay zeka oluşturma çabalarına hızlı, küçük ölçekli yatırımlar sağlayan daha geniş Yapay Zeka Araştırma programının bir parçası.

Araştırmacılar çoğu zaman insan beynini taklit eden teknolojiyi tanımlarlar, ancak beyinlerimiz 60 ila 70 milyar birbirine bağlı nöron içerdiğinden yazılım olarak yeniden inşa etmek imkansızdır. Buna karşılık, bazı böcek beyinleri binden az nöron içerir ve bu da onları çok daha kolay bir harita haline getirir.

Böcekleri incelemek mimaride ve bilgisayardaki eş zamanlı sadeliği, verimliliği ve karmaşık işlevselliği ile benzer hesaplamadaki temel yenilikleri ortaya çıkarabileceğine inanılıyor. Daha büyük beyinli organizmalarla karşılaştırıldığında, bu böcekler enerji, zaman ve mekan açısından verimli operasyonu birleştiren yapay zeka stratejilerinin anahtarını elinde tutabilir.

Nisan ayında başlayacak ve 18 ay sürecek programın sonuçları şimdiden merak konusu oldu.