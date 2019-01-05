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ABD'de 9 yıl aradan sonra bir ilk yaşanacak

Astronotların Amerikan topraklarından tekrar uzaya gidebilmesini sağlayacak, Elon Musk'ın sirketi SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon uzay aracı Falcon 9 roketi ile ilk testine çıkmaya hazırlanıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyordu. 2019 yılı itibarıyla NASA astronotları Amerikan topraklarından uzaya seyahat edebilecek. NASA ve diğer uzay ajansları için mürettebat taşıyan yeni kapsüller üreten SpaceX, Crew Dragon kapsülünü 17 Ocak'ta test etmeye hazırlanıyor.
 
 
 
Crew Dragon uzay aracının 17 Ocak'ta yapılması planlanan ilk uçuş testinin daha önce Aralık 2016, Mayıs 2017, Temmuz 2017, Ağustos 2017, Kasım 2017, Şubat 2018, Nisan 2018, Ağustos 2018, Kasım 2018 ve Aralık 2018 tarihlerine ertelenmişti. Son olarak 17 Ocak 2019'a ertelenen ilk testin, daha erteleme almayacağı düşünülüyor. Çünkü daha önce verilen tarihlerde uzay aracının tamamlanmadığı görülürken, bugün SpaceX'in yaptığı resmi açıklmada Roketin ve uzay aracınının fırlatma merkezine çıkmış olduğu görülüyor. Bu sebepten uzmanlar Ocak 2019'un ilk test uçuşu için uygun tarih olduğuna hemfikir.
 
 
 
Test uçuşu Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak

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