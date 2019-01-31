ABD'de alkole bağlı karaciğer yetmezliği Hepatit C'yi geçti

Amerikan Tıp Derneği Dergisi'nde (JAMA) yayımlanan araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karaciğer nakli için bir numaralı neden artık Hepatit C değil. 17 bin hastanın verilerinin incelenmesiyle gerçekleşen araştırmaya göre, hastaların büyük çoğunluğu alkolle ilişkili karaciğer hastalığına tutulmuş durumda.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Brian P. Lee, "Alkolden dolayı karaciğer hastalığına yakalana hastaların nakil için için en az altı ay alkol almaması gerekiyor. Bu kural bizim için önemli bir standart oldu. Getirdiğimiz bu standart sayesinde nakil olan hastaların büyük çoğunluğu nakilden sonra artık alkol kullanmıyor." dedi.

Lee, "Her ne kadar alkol bağımlılığından dolayı karaciğer nakli yapsak da karaciğer bağışı yapanların büyük bir çoğunluğu bağışının alkol bağımlılığı olan insanlara gitmesini hoş karşılamıyor. Bu da bize kişilerin organ bağışını durduracağına dair endişeler veriyor." açıklamasında bulundu.