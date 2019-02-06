ABD'den Avrupa'yı 5G ağları için Huwai ekipmanları kullanmaması konusunda uyardı

ABD Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi, Avrupa Birliği'ni yeni nesil mobil ağlar için Huawei ekipmanı satın almamaya ikna etme çabalarının müttefikliğin bir gerekliliği olduğunu belirtti.

ABD'li yetkililer, Avrupa Komisyonu ve Belçika hükümeti ile Brüksel'deki görüşmelerden sonra dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisinin güvenlik riski oluşturduğunu bildiren bir mesajı diğer Avrupa başkentlerine de göndereceklerini belirtti.

Yetkili, “Çok ama çok temkinli olmanız gerektiğini söylüyoruz ve milletimizi Çin gibi ülkelerden gelen güvenilmez tedarikçilerle sözleşmeler imzalamamasına, imza atmamaya çağırıyoruz.” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in 5G ekipmanlarını casusluk için kullanabileceğini iddia ediyor.

Huawei ise bu iddianın temelsiz olduğunu, ortada hiçbir kanıt olmadığını iddia ediyor.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon pazarlarından biri olan Avrupa'da, Huawei’ye olan bu baskının Washington ve Pekin arasındaki ticaret sürtüşmelerini daha da derinleştirmesi bekleniyor.