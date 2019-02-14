İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3186
  • 5,9995
  • 223.393
  • 100.909
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD, İsrail'e 240 adet zırhlı personel taşıyıcı satılmasını onayladı

ABD, İsrail'e 238 milyon dolar karşılığında 240 adet zırhlı personel taşıyıcı satılmasını onayladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, 240 Namer Zırhlı Personel Taşıyıcı (APC-MT883) Güç Paketi, ve ilgili ekipmanın İsrail'e yaklaşık 238 milyon dolar maliyetle satılmasını onayladı.
 
Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bu olası satış için Salı günü gerekli sertifikanın kongreye verildiğini söyledi.
 
240 Namer paketinin ana yüklenicileri, MTU America, Novi, MI'dır. MTU America, Rolls Royce Power Systems'ın Kuzey Amerika yan kuruluşudur. Bu potansiyel satış ile bağlantılı olarak önerilen başka bilinen bir anlaşma bulunmuyor.
 
ABD DE İSRAİL'DEN DEMİR KUBBE ALIYOR
 
ABD ordusu, Kara Kuvvetlerine 2020 yılına kadar insansız hava araçları, havan topları, roketler, topçu ve seyir füzelerine karşı geçici bir yetenek sağlamak ve aynı zamanda İsrail'in bu sistemini tam olarak keşfetmek için iki Demir Kubbe (Iron Dome) savunma sistemi bataryası satın almak istiyor.
 
Ordunun Satın Alma Müdürü Bruce Jette, konuyla ilgili olarak, "ABD ordusu Kongreden iki batarya satın almak için 373 milyon dolar istedi ve 2020 yılına kadar teslim edilmesini bekliyor." açıklamasında bulunmuştu.
 
ABD'li savunma araçları ve silah geliştiricisi Raytheon, fon karşılığında ABD Savunma Bakanlığı gereklilikleri çerçevesinde ABD'de üretilen bileşenlerin yüzde 50'sinden fazlasıyla Demir Kubbe sistemini üretmek için İsrailli savunma teknoloji firması Rafael ile birlikte çalıştığı biliniyor.

ABD´den Japonya´ya milyon dolarlık savunma sözleşmesi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merkez Bankası'ndan "sıkı duruş" mesajı

Merkez Bankası'ndan 'sıkı duruş' mesajı

Ülkenin ismini değiştirip tabela astılar

Ülkenin ismini değiştirip tabela astılar

NASA Mars keşif aracı Opportunity'ye veda etti

NASA Mars keşif aracı Opportunity'ye veda etti

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekile soruşturma

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekile soruşturma

İYİ Parti'de bir istifa daha: İrademizi yok saydılar

İYİ Parti'de bir istifa daha: İrademizi yok saydılar

AB'nin 'kara liste' kararına Suudi Arabistan'dan ilk tepki

AB'nin 'kara liste' kararına Suudi Arabistan'dan ilk tepki

Bakan'dan bayram ikramiyesi ile ilgili önemli açıklama

Bakan'dan bayram ikramiyesi ile ilgili önemli açıklama

Fransa'dan Esed'e darbe: Gözaltına alındı

Fransa'dan Esed'e darbe: Gözaltına alındı
 

POPÜLER HABERLER

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

TEKNOFEST, 17-22 Eylül´de İstanbul Atatürk Havalimanı´nda yapılacak

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

Airbus'tan tarihi karar! 'En büyüğü' tarih oluyor

ABD üssü için referanduma gidilecek

ABD üssü için referanduma gidilecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019