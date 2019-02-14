ABD, İsrail'e 240 adet zırhlı personel taşıyıcı satılmasını onayladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, 240 Namer Zırhlı Personel Taşıyıcı (APC-MT883) Güç Paketi, ve ilgili ekipmanın İsrail'e yaklaşık 238 milyon dolar maliyetle satılmasını onayladı.

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı, bu olası satış için Salı günü gerekli sertifikanın kongreye verildiğini söyledi.

240 Namer paketinin ana yüklenicileri, MTU America, Novi, MI'dır. MTU America, Rolls Royce Power Systems'ın Kuzey Amerika yan kuruluşudur. Bu potansiyel satış ile bağlantılı olarak önerilen başka bilinen bir anlaşma bulunmuyor.

ABD DE İSRAİL'DEN DEMİR KUBBE ALIYOR

ABD ordusu, Kara Kuvvetlerine 2020 yılına kadar insansız hava araçları, havan topları, roketler, topçu ve seyir füzelerine karşı geçici bir yetenek sağlamak ve aynı zamanda İsrail'in bu sistemini tam olarak keşfetmek için iki Demir Kubbe (Iron Dome) savunma sistemi bataryası satın almak istiyor.

Ordunun Satın Alma Müdürü Bruce Jette, konuyla ilgili olarak, "ABD ordusu Kongreden iki batarya satın almak için 373 milyon dolar istedi ve 2020 yılına kadar teslim edilmesini bekliyor." açıklamasında bulunmuştu.

ABD'li savunma araçları ve silah geliştiricisi Raytheon, fon karşılığında ABD Savunma Bakanlığı gereklilikleri çerçevesinde ABD'de üretilen bileşenlerin yüzde 50'sinden fazlasıyla Demir Kubbe sistemini üretmek için İsrailli savunma teknoloji firması Rafael ile birlikte çalıştığı biliniyor.