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ABD'den önemli F-35 kararı! Eleştirilere daha fazla dayanamadı ve fiyatı düşürdü

Dünyanın en gelişmiş savaş jetleri arasında gösterilen F-35'ler için ABD'de, önemli bir karar alındı. Yüksek maliyeti ile eleştirilen F-35 savaş jetleri için Pentagon ve üretici firma Lockheed Martin fiyatı indirme konusunda anlaştı.

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Pentagon'dan yapılan açıklamada 2022 yılı içinde satın alınması planlanan F-35'lerin maliyetinde yüzde 12.7 oranında indirime gidildiği bildirildi. Fiyat indiriminin alıcı diğer ülkeleri de teşvik etmesi hedefleniyor.
 
2022'DE 77.9 MİLYON DOLAR OLACAK
 
Pentagon yetkilisi Ellen Lord, söz konusu anlaşma ile F-35'in fiyatında güçlü bir indirime gitme çabalarının karşılık bulduğunu duyurdu. Savaş uçağının en yaygın kullanılan F-35A modelinin fiyatı 2020 yılında 82.4 milyon dolar, 2021'de 79.17 milyon dolar ve 2022'de 77.9 milyon dolar olarak belirlendi.
 
34 MİLYAR DOLARA ULAŞTI
 
Üretici Lockheed Martin firmasından yapılan açıklamada da, üç yıllık bir süreç içinde 478 adet F-35'in üretimi ve teslimatı için 34 milyar dolara anlaşıldığı bildirildi. Söz konusu 478 uçağın, ABD'nin yanı sıra, çeşitli müttefik ülkelerin hava kuvvetleri envanterine dahil edilmesi planlanıyor.
 
Lockheed Martin yetkilileri, F-16 savaş uçaklarına sahip her ülkeyi F-35'ler için potansiyel alıcı olarak gördüklerini açıklamıştı. Şirket 2019'da 131 uçak teslimatı yapmayı, teslimat sayısını 2020'de 149'a ve ardından yılda 169'a kadar yükseltmeyi hedefliyor. F-35'ler şu an şirketin yıllık toplam kazancının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturuyor.
 

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