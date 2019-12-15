ABD'li general, Rus savunma sistemlerinin 'üstesinden gelebilecek' bir füze geliştirildiğini duyurdu ABD’li General John Rafferty, savunma şirketi Lockheed Martin tarafından ABD Hava ve Deniz Kuvvetleri için geliştirilen Precision Strike Missile (PrSM) füzesinin Rus hava savunma sistemlerinin üstesinden gelebileceğini ileri sürdü.