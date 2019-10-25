ABD'li isimden S-400 itirafı: Çok daha ölümcül tehdit
National Interest yazarı Charlie Gao, S-400’ün sahip olduğu imkanların, önceki hava savunma sistemlerinden iki kat daha fazla olduğunu kaydederek, yeni füzeler, radarlar ve geniş uygulama olanaklarının S-400 hava savunma sistemini ölümcül silah yaptığı belirtti.
National Interest yazarı Charlie Gao, S-400’ün sahip olduğu imkanların, önceki hava savunma sistemlerinden iki kat daha fazla olduğunu kaydetti. Söz konusu olan, neredeyse tüm hava hedeflerini tespit etme yeteneğine sahip yeni ve çok daha hassas radarlar.
S-400’ün diğer üstünlüğün, uygulamadaki esneklik olduğu ifade edildi. Sistem, ağırlığı ve imkanları farklı olan 4 tip füze kullanabiliyor. Bu özellik, çok katmanlı hava savunmayı oluşturma fırsatını sağlıyor. Ayrıca S-400, S-300 sisteminin kullandığı füzeleri de kullanabiliyor.
Bir diğer önemli gösterge, atış menzili. Şimdi füzeler, 400 km uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.
S-400’ü, selefinin tüm güçlü yanlarını miras alan derin modernizasyon ürünü olarak gösteren Gao, bu durumun yeni hava savunma sistemini “çok daha ölümcül tehdit” yaptığını yazdı.
(Sputnik)
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