22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7907
  • 6,4349
  • 278.207
  • 100346
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD'li isimden S-400 itirafı: Çok daha ölümcül tehdit

National Interest yazarı Charlie Gao, S-400’ün sahip olduğu imkanların, önceki hava savunma sistemlerinden iki kat daha fazla olduğunu kaydederek, yeni füzeler, radarlar ve geniş uygulama olanaklarının S-400 hava savunma sistemini ölümcül silah yaptığı belirtti.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

National Interest yazarı Charlie Gao, S-400’ün sahip olduğu imkanların, önceki hava savunma sistemlerinden iki kat daha fazla olduğunu kaydetti. Söz konusu olan, neredeyse tüm hava hedeflerini tespit etme yeteneğine sahip yeni ve çok daha hassas radarlar.
 
S-400’ün diğer üstünlüğün, uygulamadaki esneklik olduğu ifade edildi. Sistem, ağırlığı ve imkanları farklı olan 4 tip füze kullanabiliyor. Bu özellik, çok katmanlı hava savunmayı oluşturma fırsatını sağlıyor. Ayrıca S-400, S-300 sisteminin kullandığı füzeleri de kullanabiliyor. 
 
Bir diğer önemli gösterge, atış menzili. Şimdi füzeler, 400 km uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor.
 
S-400’ü, selefinin tüm güçlü yanlarını miras alan derin modernizasyon ürünü olarak gösteren Gao, bu durumun yeni hava savunma sistemini “çok daha ölümcül tehdit” yaptığını yazdı.
 
(Sputnik)

TFF Başkanı Özdemir Vali Yerlikaya´ya Merih Demiral´ın 3 numaralı formasını hediye etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bir İmamoğlu klasiği: Açılmış parkı yeniden açacak

Bir İmamoğlu klasiği: Açılmış parkı yeniden açacak

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Bakan Akar, NATO Karargahında! Asker selamıyla giriş yaptı

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Yandex, sürücüsüz taksilerini test edecek

Eli’yi izleyenler şeytan görüyor

Eli’yi izleyenler şeytan görüyor

Pakistan’a savunma çıkarması

Pakistan’a savunma çıkarması

Kanada, ‘görünmezlik pelerini’ geliştirdi

Kanada, ‘görünmezlik pelerini’ geliştirdi

Google’dan dünyayı değiştirecek keşif 

Google’dan dünyayı değiştirecek keşif 
 

POPÜLER HABERLER

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

CHP´li Aksünger´den skandal ´YPG´ açıklaması

ATM'den para çekerken dikkat!

ATM'den para çekerken dikkat!

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Gezginler belirledi! Dünyanın en güzel 50 şehri

Halka kapalı yapılıyor! Mezar yeri değiştiriliyor

Halka kapalı yapılıyor! Mezar yeri değiştiriliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019