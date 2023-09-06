ABD'li SpaceX'e Çin'den rakip! CERES-1 roketi denizden fırlatıldı

Xinhua'nın haberine göre, "Tiençi" sınıfı 4 internet iletişimi uydusu, Şandong eyaletinin Sarı Deniz kıyısındaki Hayyang şehrinin açığındaki yüzer platformdan fırlatıldı. Bu, CERES-1 roketiyle yapılan 9'uncu ve denizden yapılan ilk fırlatış oldu.

Alçak Yer Yörüngesi'ne yollanan Tiençi-21, 22, 23 ve 24 uyduları, "nesnelerin interneti" olarak adlandırılan sistemler için küresel veri hizmetleri sağlayacak.

Guodian Gaoke şirketi tarafından geliştirilen uydularla oluşturulacak 38 parçalık takım uydu ağının 2024'te faal hale gelmesi hedefleniyor.

- DENİZDEN FIRLATIŞ YAPAN İLK ÖZEL ŞİRKET



CERES-1'in geliştiricisi Galactic Energy, Çin'de yüzer platformdan fırlatış yapan ilk şirket oldu. 19 metre uzunluğunda ve 1,4 metre genişliğindeki roket, 160 kilometre irtifadaki Alçak Yer Yörüngesi'ne 350 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

CERES-1 roketiyle ilk fırlatış 7 Kasım 2020'de, bundan önceki fırlatış ise 25 Ağustos'ta yapıldı.

Çin'in uzay programında ana taşıyıcı olarak kamuya ait Çin Uzay Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketi tarafından üretilen ve geliştirilen Long March (Uzun Yürüyüş) roketleri kullanılıyor.

Son yıllarda dünyada özel sektörün uzay roketi üretimine ilgisinin artmasına paralel olarak Pekin yönetiminin de bu alandaki özel sektör girişimlerini desteklediği gözleniyor.

Galactic Energy dışında Çinli özel şirketler i-Space "SQX-1Y1", Space Pioneer ise "TL-2 Y1" roketleriyle fırlatışlar yapıyor.