ABD'nin bilinenler haricinde 2 gizli 'hipersonik füze' projesi yürüttüğü iddia edildi
ABD'nin Çin ve Rusya'yla giriştiği hipersonik füze yarışında, 2019 sonuna kadar gizli tutulan 2 yeni füze test etmesi beklendiği ileri sürüldü.
- star.com.tr
Aviation Week dergisinin adı belirtilmeyen bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Pentagon'un kamuoyu tarafından da bilinen 7 hipersonik füze projesinin yanı sıra, gizli tutulan 2 hipersonik füze projesi üzerinde daha çalışıyor.
Gizli tutulan bu projelerle ilgili herhangi bir bilginin olmadığı, ancak kısaltılmış isimlerinin HACM ve HCCW olduğu ileri sürüldü.
Haberde, derginin projelerin varlığını doğrulamak için Hava Kuvvetleri'ne başvurduğu, ancak projeler ile ilgili söylenenlerin yalanlandığı belirtildi.
''AMAÇ RUSYA VE ÇİN'İN KABİLİYETİNİ ENGELLEME''
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İngiltere merkezli bir savunma düşünce kuruluşu Royal United Services Institute araştırmacılarından Justin Bronk, HCCW’ kısaltmasının “Hipersonik Karşı Seyir Silahı (Hypersonic Counter-Cruise Weapon)” kısaltması olabileceğini belirtti.
İddiasını ABD'nin 'hipersonik silahlara karşı koyma kabiliyetinin olmadığıyla' güçlendiren Bronk, varsayılan projenin amacının Rusya ve Çin'in hipersonik seyir füzesi yeteneklerine karşı koyma, engelleme olduğunu belirtti.
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