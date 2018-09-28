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ABD'nin GPS uydularını Lockheed Martin üretecek

ABD, Lockheed Martin ile yeni bir sözleşme imzaladı. Sözleşme ile firma, 11 ve 12 numaralı GPS IIIF uydularını üretecek.

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Üretimin yanı sıra anlaşma, geliştirme, test ve simülatörlerden de sorumlu olacak. Anlaşmanın 22 adet GPS IIIF uydusunun geliştirilmesine kadar opsiyonu da bulunuyor. Opsiyona, fırlatma, depolama ve yörüngedeki uydular için destek de dâhil edildiği bildirildi.
 
31 Ağustos 2027 yılında tamamlanması beklenen anlaşma ile Lockheed Martin, 10, 152 milyon Amerikan Doları tutarında Ar-Ge ödemesi de alacak.

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