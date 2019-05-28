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ABD'nin Huawei ambargosu satıştaki telefonları kapsamıyor

ABD'nin Çinli küresel teknoloji şirketi Huawei'ye yönelik yaptırımlarının, firmanın satıştaki telefonlarını kapsamadığı ifade edildi.

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AA muhabirinin Huawei yetkililerinden aldığı bilgiye göre, firmanın bugüne kadar satılmış, satışta olan ve stoklarda bulunan telefonları, ABD ambargosuna dahil değil.

Başta Google ve Android olmak üzere, şirketin ABD merkezli iş ortaklarının gelecek dönem iş birliklerine devam edilmeyeceğini duyurması üzerine Huawei yetkilileri, güvenlik güncellemelerini ve satış sonrası desteğini akıllı telefon ve tabletler için sağlamayı sürdüreceklerini bildirdi.

Google güvenlik güncellemeleri ise Huawei üzerinden dönemsel olarak sunulacak. Şu anda kullanılan ve satışta olan tüm modeller, Google servislerinin güncellemelerini alabilecek. Google servislerinin, bu şirkete ait olmayan üçüncü parti yazılımlarının ve EMUI arayüzünün güncellemeleri de devam edecek. Yazılım geliştiricisi Google olmayan tüm uygulamalarda, güncelleme süreçleri zaman fark etmeksizin yapılabilecek.

Huawei'nin SD Association (SDA) üyeliğinden çıkartılması sebebiyle SD hafıza kartlarında yaşanabilecek sorunlara yönelik de bilgi veren şirket yetkilileri, bugüne kadar satılmış ve satışta olan telefonlarda SD kart kullanımıyla ilgili sıkıntı yaşanmayacağını ve kullanıcıların SD kart hizmetini aynı şekilde alabileceklerini ifade etti.

Huawei'nin satışta bulunan ve ABD yaptırımları kapsamında olmayan telefon modelleri şunlar:

"P30 lite, P30 Pro, P30, Mate 20 Pro, Mate 20 lite, P20 Pro, P20, P20 Lite, Mate 10 lite, Mate 10 Pro, P Smart 2019, P Smart 2018, Y7 2019, Y6 2019, Y5 2019, Y7 2018, Y6 2018, Y5 2018, P10 Plus, P10, P10 lite, P9, P9 lite (2017)."

Yeni modeller için lisanslama süreçleri ise gelecek dönemde netlik kazanacak.

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