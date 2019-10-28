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ABD'nin insansız uzay uçağı 780 günlük yörünge seferini tamamladı

ABD Hava Kuvvetlerinin insansız uzay uçağı yörüngede 780 gün kaldıktan Dünya'ya döndü.

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Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait "X-37B" insansız uzay uçağı, 780 günlük yolculuğunun ardından Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne indi.

X-37B'lerin yaptığı beşinci uzun mesafe yolculuğu olan uçuş, insansız uzay uçaklarının yaptığı en uzun sefer olarak kayıtlara geçti.

SpaceX'in ürettiği Falcon 9 roketiyle 7 Eylül 2017'de uzaya fırlatılan X-37B'nin 2 yılı aşan yolculuğunda araştırma deneyleri yürüttüğü ve bazı küçük uyduları yörüngeye taşıdığı bildirildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından 1999'da tasarlanan uzay uçağı projesi 2004'te Pentagon'a bağlı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansına (DARPA) devredilmişti.

Uygulama aşaması ABD Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen proje kapsamında ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörüngede 224 gün kalmıştı. Mart 2011'de başlatılan ikinci uçuş 468 gün, Aralık 2012'de başlatılan üçüncü uçuş 674 gün, Mayıs 2015'te başlatılan dördüncü uçuş 718 gün sürmüştü.

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