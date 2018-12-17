Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

ABD’nin üretmeyi planladığı 6. nesil avcı uçağının fiyatı belli oldu

F-15 Eagle ve F-22 Raptor uçaklarının yerine geçmesi planlanan ABD’nin yeni nesil avcı uçağının fiyatının 300 milyon dolara ulaşabileceği belirtildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Haberi yayınlayan Defense News sitesi, duyurulan fiyatın bir kısmının uçağın sahip olacağı çok geniş imkânlarla, diğer kısmınınsa ABD Hava Kuvvetleri’nin ‘hayalet’ uçakları geliştirirken maliyetini bütçeye sığdırmada başarısız olmasıyla açıklanabileceğini aktardı.
 
Hava Kuvvetleri’nin ‘omurgasını’ yenilemek için ABD’nin en az 414 yeni uçağa ihtiyacı olacağını yazan Defense News, ilk 6. nesil uçağının 2030’da ordunun hizmetine geçmesi beklendiğini ifade etti.
 
Medyada yayınlanan verilere bakılacak olursa yeni avcı uçağının menzili, F-22’ye göre daha uzun olacak, ayrıca 6. nesil ‘hayalet’ uçağı, düşük radar izi ile daha yüksek görünmezlik sağlayan, daha gelişmiş bir sisteme sahip olacak.
 
(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gümbür gümbür geliyor

Gümbür gümbür geliyor

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA