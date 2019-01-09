ABD'nin yeni hiper hızdaki mühimmatı füze savunma maliyetini düşürecek

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması 2 yılda bir Havai Honolulu açıklarında gerçekleştirdiği tatbikatta, donanma için geliştirilen yeni hiper hızlı mermileri (HPV) USS Dewey DDG-105 savaş gemisinden 20 kez ateşledi.

Pentagon Stratejik Yetenekler Ofisi'nin (SCO), testin Pasifik Kıyıları (RIMPAC) 2018 uluslararası tatbikatının bir parçası olarak yapıldığını belirtti. Yapılan açıklamada 40 yıllık güvertelerin işlevinin bu geliştirme ile değişebileceği ifade edilirken, hiper hızdaki bu mermilerin seyir füzeleri ve İnsansız Hava Araçları'na (İHA) karşı etkili olacağı ileri sürüldü.

Pentagon, başlangıçta sadece elektromanyetik top mermisi olarak tasarlanması planlanan mermilerin, bir füze savunma sistemi için ponasiyel mühimmat olarak görüyor.

Maliyeti düşürecek

Hiper hızdaki mühimmatın envantere girmesiyle, füze savunma sistemleri ve İHA'lara karşı geliştirlen sistemlerin maaliyetini büyük ölçüde düşürecek.

Şu anda ABD donanmasının seyir füzelerini durdurmak için kullandığı Evolved Sea Sparrow füzesi (ESSM), Rolling Airframe füzesi (RIM-116) ve Standart Missile 2 olarak adlandırılan RIM 172'lerin ateşlenmesi, milyonlarca dolara mal oluyor. Ancak elektromanyetik top mühimmatı olarak geliştirilen mermilerin füzelere oranla maaliyeti oldukça düşük.

USNI News'e konuşan Strateji ve Bütçe Değerlendirme Merkezi (CSBA) Bryan Clark, ABD donanmasının 2016 yılında Yemen'de Husiler tarafından ateşlenen İran'a ait seyir füzelerini durdurmak için, 3 füze ateşlediğini ve bunların milyonlarca dolara mal olduğunu belirtti.

Clark, ''Ortadoğu'da karşılaşacağımız füze ve İHA gibi tehdit türlerini, ESSM kullanmayı gerektirmeyen maliyetteki bir tehdidi vurmanın yeni bir yolu olacak. 2 milyon dolarlık ESSM kullanımı yerine 75 bin - 100 bin dolar aralığında maliyeti olan bu mühimmatla tehditler bertaraf edilebilir.'' dedi.

Dakikada 15 tanesi ateşlenebilen hiper hızdaki yeni mühimmatın geliştirilerek ESSM benzeri sistemlerin yerini alabileceğini ve önemli bir füze savunma sistemi haline gelebileceğini de belirtti.

Öncekikle deniz kuvvetleri için geliştirilen HVP'nin konuşlu birliklere de destek sağlanması için 155 mm kara topçusuyla birlikte kullanılması için çalışmaların yürütüldüğü de iddia ediliyor.

BAE Systems tarafından geliştirilen bazı hiper hızlı mermiler