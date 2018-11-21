Acer yapay zekalı çözümü aiSage’i duyurdu

Cihaz; analitik, makine öğrenimi, video oynatma, diğer işlemler ve Amazon Web Services (AWS) IoT için AWS’ye bağlı cihazlardan güvenli bir şekilde video yayını yapılmasını sağlayan Amazon Kinesis Video Streams çözümünü destekliyor.

“aiSage gerçek zamanlı iş zekası sunmak için veri toplayıp analiz eden bir AIoT sınır bilişim cihazı.” diyen Acer BYOC Akıllı Ürünler İş Birimi Başkanı Maverick Shih, sözlerini şöyle sürdürdü: “Amazon Kinesis Video Streams için kusursuz destek sunan ve cihazların ön hazırlığının AWS IoT üzerinden ölçeklenebilir ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayan AWS ile iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz.”

aiSage, yapay zeka uygulamaları için optimize edilmiş bir kurumsal sınıf sınır bilişim cihazı. Entegre CPU, GPU, yüksek çözünürlüklü kamera ve kablolu ve kablosuz bağlantı seçeneklerine sahip olan cihaz, bunların tümünü çevresiyle uyum sağlayan düşük profilli bir tasarımda sunuyor. Cihaz derin öğrenim için MXNet altyapısını destekliyor. Bu altyapı, aiSage gibi sınır bilişim cihazlarında çalışabilen ve verileri uzaktan gerçek zamanlı işleyebilen hafif nöral ağ modeli örnekleri oluşturuyor.

Perakende zincirlerinin demografik bilgileri veya müşteri bilgilerini birleştirip analiz etmesi günler ya da haftalar alabiliyor. Verinin değeri ise zaman içinde azalıyor. aiSage, sınır bilişim becerileri sayesinde entegre bağlantı üzerinden gerçek zamanlı üst veri etiketleme işlemlerini; analitik, makine öğrenimi ve diğer işlemler için AWS ile Amazon Kinesis Video Streams gibi servislere güvenli bir şekilde video olarak aktarabiliyor.

aiSage sahibi müşteriler, yeni AWS IoT Camera Connector Quickstart özelliğini kullanarak kameralarına hızla bağlanıp AWS hesaplarına video aktarabiliyor. Yeni bir çözüm olan AWS IoT Camera Connector Quickstart; kameraların tanıtılması, hazırlanması ve bağlantısını ve AWS IoT Core ve Amazon Kinesis Video Streams kullanarak şirketin AWS hesabına video içerik aktarılmasını otomatik hale getiriyor.

aiSage, Acer Group’un kurumsal ve perakende alanlarında kullanım için entegre çözümler konusunda uzman üyesi AOPEN tarafından tüm dünyaya dağıtılacak. Cihaz bu yıl 26-30 Kasım tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek AWS re:Invent etkinliğinde sergilenecek.

(Techinside)