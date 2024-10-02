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Bilim-Teknoloji

Adana'da TEKNOFEST heyecanı... Selçuk Bayraktar: Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık

Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen “TEKNOFEST 2024”ün açılış töreninde konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ' TEKNOFEST 2024'te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık.' dedi.

2 Ekim 2024 Çarşamba 12:09 - Güncelleme:
Adana'da TEKNOFEST heyecanı... Selçuk Bayraktar: Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Adana Şakirpaşa Havalimanında gerçekleştirilen "TEKNOFEST 2024"ün açılış töreninde konuştu.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalardan satır başları;

* TEKNOFEST 2024'te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık.

* Gazze'de her gün bebekler ve masum siviller katlediliyor. Dünya ise bu soykırımı sadece ekranlardan izliyor.

* Dünya, bir tarafta tanrısı para olan diğer tarafta tanrısı olmayan iki yol arasında seçim yapmaya zorlanmış bir halde. Adalet yok. Adaletsizlik ise dünyada kol geziyor

* Teknoloji bugün bir soykırımda, en fazla sayıda sivili en etkin şekilde yok etmek için kullanılıyor.

* Biz, TEKNOFEST kuşağı olarak, teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız. Bu karanlığa, bu adaletsizliğe karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz.

* Gençlerimiz üretiyor, TEKNOFEST gençlerimizin başarı hikâyelerine zemin hazırlıyor. Dünyayı değiştirecek projeler bu meydandan çıkacak.

* Yapay zekanın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullanıldığı bu düzen devam edemez. Biz Teknofest kuşağı olarak teknolojinin canavarca kullanımına karşı duracağız.

* Bu gidişata dur diyecek bir hareket var . Bizim hareketimiz. TEKNOFEST hareketi.

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