Adım adım zafere! Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

31 Ekim 2021 Pazar 18:31 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 18:36

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) sosyal medya hesapları projede gelinen son gelişmeleri paylaşılmaya devam ediliyor. TOGG'un twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor.

AVRUPA'NIN DOĞUŞTAN ELEKTRİKLİ İLK SUV'U



Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu, küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma hedefiyle ortaya çıkan TOGG, 2022'nin son çeyreğinde banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u olacak.

TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli de piyasaya sürecek. İlk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil otomobiller, Gemlik'te 1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.

AERODİNAMİK VE AEROAKUSTİK TESTLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOGG'un twitter hesabından geçtiğimiz haftalarda önemli bir açıklama daha yapılmıştı. Resmi hesaptan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Prototip test süreçlerimiz planlarımız doğrultusunda ilerliyor. Bugün aerodinamik ve aeroakustik testlerimiz gerçekleştirildi.