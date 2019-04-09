Ağaçlar birbirleriyle nasıl gizlice iletişim kuruyor?

Ağaçlar, yalnız birer canlı gibi görünüyor olabilir; fakat ayağımızın altındaki toprak bize başka bir hikâye anlatıyor.

Ağaçlar, gizlice konuşuyor, alışveriş yapıyor ve hatta birbirleriyle savaşıyor. Bütün bunlar ise, yer altındaki köklerinin içinde ve çevresinde oluşan mantarlar ağı ile gerçekleştiriliyor. Ağaçlara besin maddesi sağlayan bu mantarlar, karşılığında ise şeker alıyor.

Bilim insanları, söz konusu bağlantının, aslında düşünülenden çok daha derinlere indiğini keşfetti. Ağaçlar, mantar ağına bağlanarak birbirleriyle kaynak paylaşımı yapabiliyorlar. Bu sisteme ise (www olarak bildiğimiz World Wide Web’e atıfla) Wood Wide Web, yani “ağaçlar çapında ağ” ismi verildi.

“Anne ağaçlar” olarak da anılan yaşlı ağaçların, mantar ağını kullanarak gölgelenmiş fidelere şeker tedarik ettikleri ve bu sayede onlara hayatta kalmaları için daha büyük bir şans sağladıkları düşünülüyor.

Hasta ve ölmekte olan ağaçların mevcut kaynaklarını mantar ağına boşalttıkları ve bu kaynakların ise civardaki sağlıklı ağaçların kullanımına sunulduğu düşünülüyor.

Ağaçların yanı sıra bitkiler de birbirlerine mesaj göndermek için mantar ağlarını kullanıyor. Saldırıya uğramaları durumunda, kökleri aracılığıyla kimyasal sinyaller göndererek civardaki diğer bitkilere “savunmalarını harekete geçirmeleri” mesajını veriyorlar.

Tıpkı insanlığın kullandığı internet gibi, bitkilerin “ağaçlar çapında ağ” sistemi de karanlık bir yapıya sahip bulunuyor. Bazı orkidelerin, mantar ağı sistemini hackleyerek civardaki bitki ve ağaçların kaynaklarını çaldıkları ortaya çıktı.

Kara ceviz gibi diğer bazı türler ise mantar ağı üzerinden zehirli kimyasallar yayarak rakiplerini sabote ediyorlar.

Bu gizli mantar ağı, ağaçlar ve bitkiler arasında günbegün büyümekte olan bir boyut kazanıyor.