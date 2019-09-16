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AIDS hastası tedavi edildi 

Çinli bilim adamları ilk kez AIDS ve lösemi hastası olan bir kişinin tedavisi için gen değiştirme teknolojisini kullandı.

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Kısmen başarılı olan yöntemle 27 yaşındaki hasta lösemiden kurtuldu fakat HIV tedavi edilemedi. New England Tıp Dergisi’nde yayımlanan raporda, yetişkinlerde bir hastanın tedavisinde CRISPR yönteminin ilk kez başarılı bir şekilde kullanıldığı belirtildi. Tedavinin HIV enfeksiyonunu yenememesinin sebebi ise, tedavi altına alınan kişideki beyaz kan hücrelerinin sadece yüzde 5’inin CCR5 adlı geni taşıyabilmesinden kaynaklandı. Hastanın HIV’den tamamen kurtulabilmesi için ise bu oranın en az yüzde 90 olması gerekirdi. Ancak araştırmayı yürüten Hongkui Deng, artık CRISPR yöntemi ile güvenli bir şekilde DNA’da değişiklik yapılabileceğinin kanıtlandığını ifade ediyor.

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