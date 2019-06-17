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Airbus: A321XLR´da yakıt tüketimi yüzde 30 daha az

Fransa merkezli havacılık şirketi Airbus, yeni uçak modeli A321XLR'nin koltuk başına yakıt tüketimin bir önceki nesil modellere göre yüzde 30 az olduğunu duyurdu.

  • DHA
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Airbus, Paris Air Show´da A321neo modelinin alt türü yeni A321XLR´ı tanıttı. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu uçak modelinin 2023´te piyasaya sürüldüğünde 4,700 deniz mili ile "eşi benzeri görülmemiş" bir menzile sahip olacağı öne sürüldü.
 
Açıklamada şu değerlendirme yapıldı: "Eklenen yeni menzille, havayolları daha düşük maliyetli tek koridorlu hava araçlarını, çoğunlukla daha geniş gövdeli hava araçlarının kullandığı daha uzun ve daha az tercih edilen rotalarda kullanabilecek. Böylece havayolları Hindistan´dan Avrupa´ya veya Çin´den Avustralya´ya gibi yeni rotalar açabilecek ve Avrupa ve Amerika kıtaları arasındaki direkt rotalardaki uçuşları artırabilecek."
 
Söz konusu yeni modelin deposunun uçağın orta arka kısmında yer aldığı ve yapılan güncellemelerin 101 metrik tonluk kalkış ağırlığına olanak sağladığı belirtildi.

Yirmi metre derinlikteki kuyuya düşen kadının kurtarılma anı kamerada

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