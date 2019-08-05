26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5424
  • 6,2099
  • 259.839
  • 98738.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Airbus ABD´de A220 üretimine başlayacak

Avrupalı havacılık firması Airbus SE yeni üretim hattının tamamlanması sonrasında ABD´nin Alabama eyaletinde A220 modeli uçaklarının üretimine devam edeceğini duyurdu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CNBC´nin haberine göre, ABD´de üretilecek olan ilk A220´ler üretim hattının 2020 yılının sonunda tamamlanmasıyşa hazır olacak ancak A220 modelinin altı yıllık üretim açığını kapatacak.
 
Airbus´ın yeni üretim tesisinin mevcut kapasitesinin artırılacağı ve 400 kişilik yeni istihdam ile çalışan sayısının neredeyse iki katına çıkarılacağı belirtildi.
 
Airbus´ın, ana rakibi Boeing´in 737 MAX modeli uçakları, 350 kişinin hayatını kaybettiği iki uçak kazasına karışması sonrasında pek çok havacılık şirketinden uçuş yasağı almıştı.

Başkan Erdoğan, İstanbul-İzmir Otoyolu´nda makam aracını kullandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'yle güvenli bölge görüşmesinin ardından MSB'den açıklama

ABD'yle güvenli bölge görüşmesinin ardından MSB'den açıklama

Üç kamu bankasından ortak 'kredi desteği' açıklaması

Üç kamu bankasından ortak 'kredi desteği' açıklaması

Korkunç cinayet: Şizofren abisi tarafından öldürüldü

Korkunç cinayet: Şizofren abisi tarafından öldürüldü

Vakıf Katılım da indirime gitti

Vakıf Katılım da indirime gitti

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

'Türkiye ile ilişkiler en üst düzeyde'

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Rusya uyardı: Potansiyelimizi genişletmek zorunda kalacağız

Yıldırım: Bu millet için daha fazlasını yapacağız

Yıldırım: Bu millet için daha fazlasını yapacağız

Gerilimin ortasında füze ateşlediler

Gerilimin ortasında füze ateşlediler
 

POPÜLER HABERLER

NARKOTERÖR’E “ŞEHİT ÖCAL” DARBESİ

NARKOTERÖR’E “ŞEHİT ÖCAL” DARBESİ

Büyük darbe vuruldu! 15 milyon kök ele geçirildi

Büyük darbe vuruldu! 15 milyon kök ele geçirildi

Annelere erken emeklilik müjdesi

Annelere erken emeklilik müjdesi

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

Türkiye'de bir ilk! Dağın zirvesinde evlendiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019