Airbus ABD´de A220 üretimine başlayacak

CNBC´nin haberine göre, ABD´de üretilecek olan ilk A220´ler üretim hattının 2020 yılının sonunda tamamlanmasıyşa hazır olacak ancak A220 modelinin altı yıllık üretim açığını kapatacak.

Airbus´ın yeni üretim tesisinin mevcut kapasitesinin artırılacağı ve 400 kişilik yeni istihdam ile çalışan sayısının neredeyse iki katına çıkarılacağı belirtildi.

Airbus´ın, ana rakibi Boeing´in 737 MAX modeli uçakları, 350 kişinin hayatını kaybettiği iki uçak kazasına karışması sonrasında pek çok havacılık şirketinden uçuş yasağı almıştı.